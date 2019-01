Wölkau

Die Gemeinde Schönwölkau blickt wie viele auf ein nicht leichtes Jahr 2018 zurück. Stets ist die Haushaltslage angespannt, die Aufgabenliste lang. Wie er das und welche Zukunft er sieht, erklärt der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee ( CDU) im Interview.

In den vergangenen Jahren haben Sie häufig gesagt, es werde Schönwölkau bald nicht mehr als eigenständige Gemeinde geben. Trotzdem sitzen wir hier, die Gemeinde existiert. Wie lange gibt es Schönwölkau noch?

Ich bin mir sehr sicher, dass es Schönwölkau die nächsten fünf bis zehn Jahre gibt. Richtig ist aber auch, dass wir im Umfeld der Bürgermeisterwahlen 2015/16 ein paar Mal zusammen gesessen haben und überlegt haben, ob es zu einem Gemeindezusammenschluss zwischen Krostitz und Löbnitz kommen soll, dann wäre Schönwölkau dazwischen gewesen. Die Verhandlungen sind nie über diese Einzelgespräche der Bürgermeister hinausgegangen. Das waren reine Informationsgespräche, die bislang nie ernsthaft verfolgt wurden.

Ist das gut oder schlecht für die Gemeinde Schönwölkau?

Ich gehe davon aus, dass die Gemeinde noch eine Weile eigenständig leben kann. Dabei allerdings ist die finanzielle Ausstattung ein großes Problem, wir haben eine stets angespannte Haushaltslage.

2018 ist ansonsten aber ganz gut gelaufen, oder? Allein in Sachen Schloss zum Beispiel sieht es so gut aus wie nie …

Das stimmt so nicht. Von 1998 bis 2002 waren wir voller Elan hinsichtlich des Schlosses. Ich war immer im Gespräch mit dem Schlossbesitzer und die drei verschiedenen Finanzierungsvarianten klangen jede für sich aussichtsreich. Eines muss man auch bedenken, was kaum bekannt ist: Mit dem Attentat des 11. September 2001 sind Finanziers gestorben, weil sie an diesem Tag im World Trade Center waren.

Unabhängig vom Schloss sieht es ganz gut aus. Es gibt zum Beispiel Zuzug, Kinder werden geboren. Sind Sie zufrieden?

Ja, insgesamt bin ich mit der Entwicklung der Gemeinde zufrieden. Ein Problem ist, dass ich persönlich zu wenig Zeit für die Gemeinde habe. Das ist ja auch der Grund, warum ich nicht wieder für den Landtag kandidiere. Es wäre sicher manches noch mehr möglich gewesen, wenn ich mehr Zeit hätte.

Zeit hin oder her: Sogar Schönwölkau erlebt so etwas wie einen Bauboom, das ist doch ein Grund zum Feiern?

Wie sich die Wohngebiete entwickelt haben, ist allerdings ein bisschen ungesund. 2012 bis 2014 haben wir im Durchschnitt der Jahre drei Neubauten bei Einfamilienhäusern. 2015 waren es 15, 2016 21, 2017 19 und 2018 bislang 18. Das ist ein nicht ganz gesundes Wachstum. Es wäre schön, wenn wir jedes Jahr kontinuierlich zehn Häuser im Neubau hätten. Aber die wirtschaftliche Lage ist nun einmal wie sie ist. Die Entwicklung wird sich abflachen, auch, weil wir nicht mehr die Bauplätze haben. Es ist aber schwierig, die Infrastruktur dazu aufrecht zu erhalten.

Was heißt das konkret, was macht dabei besonders Probleme? Die Kitas?

Wir hatten zwischenzeitlich Probleme, Plätze in Kindergärten zu stellen. Im Moment scheint das aber geklärt. Wir konnten aber auch eine Zeit lang nicht immer sofort jeder Familie einen Platz in einer Kindereinrichtungen zur Verfügung stellen. Mit Platzsorgen wird es auch mit der Schule weitergehen.

Die wollten Sie umbauen und so mehr Platz schaffen. Wie ist der Stand der Dinge?

Wir haben immer noch keine Baugenehmigung vorliegen.

Kann die Gemeinde bei der angespannten Haushaltslage solche Projekte überhaupt stemmen? Immerhin wird ja auch das Gerätehaus in Hohenroda gebaut.

Wir haben einen Doppelhaushalt beschlossen und einen Investitionsplan, den wir schrittweise umsetzen und der durchfinanziert ist. Wie das 2020 und in den Folgejahren aussieht, kann man jetzt nicht sagen. Aber dass wir da so investieren können wie derzeit, wird sich so nicht fortsetzen lassen. Und es gibt immer noch Baustellen.

Welche?

Die Löschwasserversorgung sicher zu stellen. Das haben wir diesen Sommer deutlich gemerkt, dass wir uns auf die Teiche nicht verlassen können und etwas tun müssen. So ein Sommer kommt vielleicht nicht wieder, aber das haben wir beim Hochwasser 2002 auch gedacht und wurden leider eines Besseren belehrt.

Von Christine Jacob