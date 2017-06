Anna Scharbrodt hat mit sieben Jahren beim Theaterverein Priester angefangen und dort das Tanzen für sich entdeckt. Nachdem ihre Tanzgruppe, die Midnightsun Dance Company, fester Bestandteil ist, folgt jetzt die Dance School. In ihrer Tanzschule an der Bunten Bühne Biesen bietet sie ab Juli erste kostenlose Schnupper-Workshops an.