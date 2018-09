Delitzsch

Heinz Iwainsky ist Eisenbahner durch und durch. Der Ingenieur, Jahrgang 1953, kann auf mehr als 40 Berufsjahre zurückschauen, arbeitete darunter auch von 1975 bis 1977 in Delitzsch in der Versuchs- und Entwicklungsstelle für Wagenwirtschaft (VES-W) der damaligen Deutschen Reichsbahn. Obwohl Iwainsky sein Studium in Dresden gerade erst beendet hatte, bekam er in Delitzsch sehr „interessante Aufgaben wie den Brandschutz in Reisezugwagen und die Erstellung eines Pflichtenheftes für Schmalspur-Reisezugwagen“ übertragen, sagt er heute. Ende August hat Heinz Iwainsky nun das Buch „Von der Kunst, einen Zug zu bauen“ im Eigenverlag veröffentlicht.

„Leider entscheiden sich heute zu wenig junge Menschen für diesen Beruf“

Iwainsky will junge Menschen für den Ingenieurberuf begeistern – aber nicht nur. „Gute Ingenieure sind die Voraussetzung für den technischen Fortschritt“, sagt der Autor. „Leider entscheiden sich heute zu wenig junge Menschen für diesen Beruf.“ Mit seinem Buch will Iwainsky daher Grundwissen und Erfahrungen aus dem Studium und Berufsleben durch die Kombination von Erzählen und Lehren vermitteln. Verschiedene Wissensgebiete reißt er kurz und verständlich an. Diese „Wissensseiten“ haben eine Länge von vier bis sechs Seiten und stellen Verknüpfungen zu den naturwissenschaftlichen Schulfächern her. Alles erfolge am Beispiel der Eisenbahn, sodass auch Bahnliebhaber einen Blick hinter die technischen Kulissen erhalten. Neben dem österreichischen Jenbach (nahe Innsbruck) und der Ostschweiz spielt das Buch in Dresden, Bautzen und eben Delitzsch.

Erinnerungen an Delitzsch

„Ich habe mich in kleineren Ortschaften immer wohler gefühlt als in Städten“, erinnert sich Iwainsky an seine Zeit am Lober. „So wurden auch meine Wohnorte immer kleiner: Bautzen, Jenbach, Altenrhein. Gut kann ich mich an die großen Kolonnen von Radfahrern, die täglich zum RAW gefahren sind, erinnern – fast wie in den Niederlanden“, sagt Iwainsky. Das Buch sei für viele Zielgruppen geeignet: Für Jugendliche ab 15 Jahren in der Berufswahl-Phase, Lehrer in den naturwissenschaftlichen Fächern und für Berufsorientierung, Ingenieure während des Berufseinstiegs, Techniker ohne Hoch- oder Fachschulabschluss und Eisenbahnliebhaber.

Heinz Iwainsky: Von der Kunst, einen Zug zu bauen. Eigenverlag Dr. Heinz Iwainsky, Jenbach 2018. 196 Seiten kosten 19,50 Euro.

Von Mathias Schönknecht