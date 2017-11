Von der Oper an die Grundschule Zschortau: Natalie Stahl startet als Lehrerin durch

Es mangelt an Lehrern: 41 Prozent der Neueinstellungen allein im Bereich der auch für Nordsachsen zuständigen Leipziger Bildungsagentur sind in diesem Jahr Seiteneinsteiger gewesen. Formal müssen diese ein abgeschlossenes Studium mit einem Master, Magister oder Diplom mitbringen. Doch wie ergeht es ihnen dann an den Schulen? Ein Beispiel.