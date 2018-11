Delitzsch

Der Auftritt im Internet kann auch für Gemeinden weltweites Aushängeschild sein, aber er ist natürlich auch für die Einwohner da. Eine Möglichkeit, die von Gemeinden rings um Delitzsch unterschiedlich genutzt wird.

Krostitz hat auf der Website viele Rubriken von „Unsere Gemeinde“ bis „Aktuelle Baustellen“ gelistet. Jede Menge Infos: Selbst die Partner Gemeinde in Frankreich, Pensionen und der Gewerbeverein stehen da in einer Reihe. Aber nicht alles ist gepflegt. Manchmal ist die letzte Bearbeitung schon einige Monate her. Unter „Veranstaltungen“ ist allein die Seniorenweihnachtsfeier ohne Zeit- oder Ortsangabe zu finden. Mitglieder der Gemeinde- und Ortschaftsräte sind aufgeführt, aber ohne Partei-Zuordnung. Die Rubrik „Nachrichten“ ist umsonst eingerichtet: Dieses Feld ist leer.

Für Schönwölkau wurde beim Erstellen der Website offenbar von vornherein darauf verzichtet, Rubriken einzurichten, die häufig Aktualisierung brauchen. Unter „Wohnen in Schönwölkau“ findet der Nutzer die Info: „Die Gemeindeverwaltung wird in nächster Zeit freie Wohngebiete und Wohnungen im Gemeindegebiet vorstellen.“ Ein Vermerk, der offenbar am 28. November vierten Geburtstag hat. Auch das Amtsblatt lässt sich anders als bei den anderen Kommunen nicht herunterladen. Der Zustand ist in der Kritik, der Unmut richtet sich gegen den Verwaltungspartner. Und das ist Krostitz. Schönwölkau selbst sieht sich mit dem ehrenamtlichen Bürgermeister und einer Sachbearbeiterin, die auch noch als Schulsekretärin fungiert, nicht in der Lage, die Seite zu pflegen. Die Verwaltung in Krostitz ebenso wenig. Die Schönwölkauer aber finden, dass das bei der gezahlten Gemeindeumlage einfach drin sein müsste.

Rackwitz ist innovativ: Bei der 5000-Einwohner-Gemeinde stehen schon die Terminplanungen 2019 für den Gemeinderat und die verschiedenen Ausschüsse online, wird unter „Aktuelles“ auch ausführlich auf Termine aufmerksam gemacht. Außerdem gibt es die Möglichkeit, eine Mängelmeldung abzusetzen. Das Formular weist Datum, Schadensort und Schadensarten von „Fahrbahndecke schadhaft“ und „Pflastersteine locker“ bis „Schutt- und Abfallablagerung“ aus. Von Bürgermeister Steffen Schwalbe (parteilos) wird sogar ein extra Facebook-Profil gepflegt, das er ständig mit neuen Nachrichten bestückt.

Wiedemar ist auf dem Laufenden: Auch hier gibt es „Aktuelles“, stehen derzeit laufende Plan-Auslegungen online. Sogar der Bürgerpolizist hat hier eine Rubrik. Satzungen und Formulare können eingesehen und heruntergeladen werden. Das Amtsblatt wird aktuell eingestellt. Wenn auch der Nutzer einige Klicks braucht, bis er zum Download kommt.

Löbnitz baut um: Fast scheint es, als weise der Zustand der Websites Proportionen zur Anzahl der Einwohner auf: Verwaltungen, die mehr Mitarbeiter beschäftigen können, haben besser gepflegte Seiten. Wiedemar und Rackwitz zählen eben mehr als 5000 Einwohner. Diese Verhältnisse könnten die Löbnitzer demnächst ändern. Noch zeigt sich die Website der 2200-Einwohner-Gemeinde zwar mit vielen Infos, aber nicht überall aktuell. Aber der Umbau ist geplant. Derzeit sind Einwohner aufgerufen, Vorschläge abzugeben. Fördermittel aus dem Leader-Programm Delitzscher Land sollen für die Gestaltung genutzt werden. Es wird daran gedacht, dass die Mitarbeiter der Verwaltung besser zugreifen können, um Aktualisierungen einzustellen.

Von Heike Liesaus, Mathias Schönknecht und Christine Jacob