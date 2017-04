Rackwitz. In Rackwitz kam es am Mittwoch gegen 8.50 Uhr zu einem Unfall an der berüchtigten Kreuzung Leipziger Straße / Gießereistraße. Eine Pkw-Fahrerin war aus Zschölkau in Richtung Rackwitz mit ihrem VW Golf unterwegs. Von rechts näherte sich auf der Hauptstraße ein Pkw Mitsubishi. Die Golffahrerin missachtete die Vorfahrt, dadurch kam es zum Zusammenstoß, in dessen Folge auch ein Verkehrszeichen beschädigt wurde. Beide Fahrzeugführer blieben unverletzt. An den Fahrzeugen – Golf 8000 Euro und Mitsubishi 5000 – entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden.

Von lvz