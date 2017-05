Delitzsch. Wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie das Betäubungsmittelgesetz ermittelt nun die Polizei gegen einen 43 Jahre alten Delitzscher. Am Anfang stand am Sonntagabend eine Kontrolle des Mannes. Wie die Polizei berichtete, fanden die Beamten dabei im Rucksack des Mannes sowohl pflanzliche und kristalline Substanzen wie auch eine Feinwaage und einen größeren Geldbetrag. Außerdem entdeckten sie ein Springmesser, dessen Besitz nicht erlaubt ist.

Aufgrund dieser Funde beantragten die Beamten auch einen Durchsuchungsbeschluss für die Garage des Mannes. Dem wurde stattgegeben, so dass die Gesetzeshüter auch gleich zur Tat schreiten konnten. In der Garage, die der 43-Jährige zum Schrauben und Basteln an Motorrädern nutzte, „herrschte ungepflegtes Chaos, welches durchsucht wurde“, so die Polizei. Dabei fanden die Beamten im untersten Fach der Werkbank einen Nebelwurfkörper und in einem Schrank zwei Gasdruckpistolen. Danach seien sie in einem Motorradstiefel auch noch auf drei Patronen, wahrscheinlich Schrotmunition, gestoßen und in einer Kiste habe sich die Abzugsvorrichtung eines Revolvers befunden. Schließlich sei noch ein tragbares Gerät Marke Eigenbau zum Verschießen von Patronenmunition aus einer Kiste zu Tage gefördert worden.

Sämtliche Waffen und Munition wurden sichergestellt und die Ermittlungen gegen den 43-Jährigen aufgenommen.

Von lvz