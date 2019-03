Delitzsch

Wer dieser Tage am Wallgraben entlang flaniert, wird feststellen, dass sich im Wasser in den vergangenen Jahren nicht nur Fische getummelt haben. Während der Trockenlegung wurden einige Gegenstände wieder ans Tageslicht gebracht, die so gar nicht in die alte Wehranlage passen.

Ist das noch zu gebrauchen?

Ein Bügeleisen, Baustellenschilder und zugehörige Sockel oder Papierkörbe – die Liste der Funde ist lang. Was wieder verwendet werden kann, werde wiederverwendet, erklärt Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos), beispielsweise für die Servicegesellschaft der Stadt Delitzsch (SGD). Natürlich werde auch geschaut, ob es sich um Fremdbesitz handelt. So gehören Bauschilder oder deren Befestigung meist in das Eigentum eines Unternehmens. Dies sei dann mit einem entsprechenden Logo gekennzeichnet. Defekte Gegenstände wie beispielsweise das Bügeleisen oder Teile zersplitterter Papierkörbe aus Plastik werden direkt entsorgt.

Über das, was sich bereits noch alles aus dem Wallgraben ziehen lies, berichtet eine Anwohnerin, die gerade mit ihrem Hund spazieren geht: Sie habe vor einigen Wochen einen Einkaufswagen aus dem Wasser gezogen und diesen anschließend gereinigt zum Einkaufsmarkt zurückgebracht.

Nach der Trockenlegung der ersten beiden Bauabschnitte hatte die Stadt damit zu kämpfen, dass der Wasserpegel in den noch nicht trockengelegten Abschnitten schneller sinkt, als geplant. Dies habe sich aber normalisiert, sagt Schöne.

Brille gesucht

Bereits während des Abfischens Mitte März war zudem vermutet worden, dass einige Fische im Schlamm verbleiben und erst munter werden, sobald der Bagger anrückt. Auch das behalte die Stadt im Auge, sagt der Bürgermeister. Der Anglerverband setze während der Arbeiten Muscheln und Fische in die hinteren Bauabschnitte um – und bringe sie später wieder zurück.

Wie Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) berichtet, sei während einer Wallgrabenüberquerung anlässlich des Stadtfestes Peter & Paul einmal eine Brille im Wasser verloren gegangen. Bisher sei diese zwar noch nicht entdeckt worden. Der Besitzer habe im Vorfeld der Trockenlegung aber nochmals seinen Anspruch angemeldet.

Von Mathias Schönknecht