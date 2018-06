Delitzsch

Polizei, Militärs und Bürger kamen schon in Beerendorf vorbei, um sich den am Montagmittag gestrandeten US-Militärhubschrauber anzuschauen. Nun hat ihn auch der Leipziger Fotograf Tom Klöpzig für sich entdeckt: Zusammen mit Burlesque-Model und Poleart-Akrobatin Cara Julienne wollte er ursprünglich nahe Beerendorf Mohnfeldfotos aufnehmen. Als er erfuhr, dass in der Nähe ein US-Heli und amerikanische Soldaten sind, machten sich beide umgehend auf den Weg zum Notlandeplatz im Rapsfeld.

Das Burlesque-Model Cara Julienne aus Leipzig sorgte für Ablenkung der amerikanischen Soldaten auf dem Feld bei Beerendorf. Quelle: Tom Kloepzig/Fotografie mit Herz

Ersatzgetriebe ist unterwegs

„Als wir ankamen, zogen wir schon Blicke auf uns und als sich Cara dann etwas leichter bekleidet dort hinstellte, stoppte die Arbeit am defekten CH-47 Chinook plötzlich“, erzählt der ursprünglich aus Delitzsch stammende Fotograf. „Die Amerikaner hat es gefreut. Sie waren dann etwas abgelenkt von ihren Reparaturarbeiten.“ Im Übrigen ist das Foto keine Montage. Der 33 Jahre alte Fotograf hat lediglich das Absperrband aus dem Foto retuschiert.

Das Beweis-Selfie: Fotograf Tom Klöpzig mit Cara Julienne vor dem notgelandeten Heli in Beerendorf bei Delitzsch. Quelle: Tom Klöpzig/Fotografie mit Herz

Unterdessen läuft die Reparatur des defekten Hubschraubergetriebes noch schleppend. Die US-Armee wartet weiter auf das Ersatzgetriebe aus dem bayrischen Katterbach. Am späten Donnerstagnachmittag soll der Tieflader in Delitzsch eintreffen. Der Einbau könnte sich dann drei bis vier Tage hinziehen.

Zur Galerie Notlandung auf dem Weg zum Nato-Manöver „Saber Strike“

Von Mathias Schönknecht