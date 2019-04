Delitzsch

Freitagabend, eine Stunde vor dem Auftritt der Nord-Lichter: Gürtel werden noch festgezurrt, damit kirschbedruckte Petticoat-Kleider an schmalen Taillen richtig sitzen. Die Jüngsten rennen noch ausgelassen durch die Kelleretage des Bürgerhauses, wo auch in diesem Jahr das rund zweistündige Programm der Nord-Lichter Premiere feiert.

Von oben wird hinter den Vorhängen hervorgelugt und beobachtet, wie Familien, Freunde und Förderer auf dem Parkplatz eintrudeln. Damit die Nord-Lichter leuchten können, muss es abgedunkelt sein. Die Beleuchtung taucht die Bühne indes in Rot, eine Nebenmaschine wirft erste Schwaden. Es herrscht angenehme Anspannung.

Riesenlob von der Chorleiterin vorab

Die Schule der Nord-Lichter heißt inzwischen nach dem Mathematiker Erasmus Schmidt, aber über mangelnde Unterstützung können sich Sylva Markert und ihr Team nicht beklagen. Schulleiter Andreas Schmidt hilft, Krawatten zu binden: „Ich habe heute eine Gastrolle“, verrät er nebenher. „Ich weiß noch nicht was, Frau Markert wird mir schon einen Seitenhieb geben, wenn es soweit ist.“

Die verteilt, sichtlich gerührt, schon ein Riesenlob vorab: „Ihr habt’s drauf, ihr könnt’s. Ich weiß, dass ich euch extrem viel abverlangt habe. Wir haben nicht einmal sechs Monate gebraucht, um das, was wir heute hier aufführen, zeigen zu können. Genießt es jetzt, fordert euren Beifall ein, weil ihr ihn euch verdient habt.“

Zweistündiges Programm sorgt für begeisterte Gesichter

Sagt sie, und verabschiedet den Chor, der inzwischen so viel mehr ist, mit einem gemeinsamen Schlachtruf in die Show: Mehr als zwei Stunden, in denen sich nicht nur die musikalischen Stile abwechseln, sondern auch die Bühneninszenierung: Schwarzlicht- und Schattentheater wechseln mit Videoprojektionen oder Lichtinstallationen in den Kostümen.

Gar ein traditionelles Drachenkostüm haben die Nord-Lichter dieses Mal im Programm – extra aus China importiert. Sie nehmen die Zuschauer mit: auf Fantasie- und Weltreise mit dem Schlager der 1950er, zu Walzer, Chanson, aber auch Pop und Rock singen sie und tanzen. Da trifft Rammsteins brachiales „Engel“ auf Julia Engelmanns zartes „Modelmädchen“. Das Motto des Abends haben sich die Nord-Lichter dafür bei Schlagerpop-Sänger Ben Zucker geliehen: „Was für eine geile Zeit.“

Lob und Unterstützung aus der Stadt

Das beeindruckt nicht nur den Delitzscher Lions Club, der mit 1000 Euro vorlegt: Der Abend wird durch Spenden, keinen Kartenverkauf finanziert.

Auch Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) bekennt danach: „Das ist einfach klasse, ich habe immer noch Gänsehaut. Was mich hier begeistert ist dieses Nachziehen der Generationen. Dass jeder Jahrgang seine Chance erhält, sich zu entwickeln.“

Von Manuel Niemann