Delitzsch Was kann Jugend bewirken? - Gesprächsrunde legt Anliegen junger Delitzscher offen Konkrete Probleme und konkrete Ideen: Die Gesprächsrunde zur Frage, was Jugend in der Politik bewirken kann, legte die drängendesten Anliegen des Delitzscher Nachwuchses offen. Alle Fragen konnten aber noch nicht beantwortet werden.

Was kann Jugend in der Politik bewirken? Dieser Frage ging eine Diskussionsrunde im Schalom-Begegnungszentrum auf den Grund gehen. Am Gespräch nahmen Sven Meyerhofer, William Rambow, Andrea Scherf und Dirk Koltermann teil. Oliver Lücking vom Kinder- und Jugendring Sachsen moderierte die Runde. Quelle: Mathias Schönknecht