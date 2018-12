Delitzsch

In Delitzsch ist zu einem Wasserrohrbruch gekommen. In der Nacht zum Mittwoch kam es zum Bruch der Leitung in der Schillerstraße.

Alte Verbindung gibt nach

Laut der Delitzsch-Rackwitzer Wasserversorgung (Derawa) ist die Ursache für den Wasserrohrbruch gefunden. Eine alte Flanschverbindung hatte nachgegeben. Teilweise würde der aggressive Boden die Verschraubungen angreifen, sodass diese dem Druck nicht mehr standhalten. Einige Haushalte waren am Mittwoch zeitweise ohne Wasser. Per Aushang wurden die Anwohner noch in der Nacht informiert. Inzwischen ist die Versorgung wieder gewährleistet und die Reparatur läuft an.

Die Baustelle in der Bismarckstraße, dort war es Anfang Dezember zu einem Rohrbruch gekommen, ist inzwischen laut Derawa wieder beendet.

Von cj