Zwochau. Wenn sie am Heiligen Abend um Mitternacht in die Zwochauer Kirche bitten, werden die Plätze rar und es empfiehlt sich, rechtzeitig zu erscheinen. Die Hobby-Theatergruppe um Jens Ryl, Daniel Kummer und Matthias Schubert bringt zu dieser Zeit ein Stück auf die Bühne, das Weihnachten zwar zum Thema hat, aber doch ganz anders rüberkommt als es viele Besucher erwarten. Obwohl, vielleicht erwarten sie ja genau das! Mittlerweile gibt es viele Stammgäste. Werbungen benötigen die Hobbykünstler für ihren Auftritt kaum. Es hat sich rumgesprochen, was in der evangelischen Kirche ab 24 Uhr passiert. Schließlich gibt es diese Tradition im Dorf seit gut 20 Jahren. Immer wieder haben sich junge Leute aus der hiesigen Kirchgemeinde und ihre Freunde zusammengefunden, um auf ihre ganz spezielle Weise eine Geschichte zu Weihnachten zu erzählen. Matthias Schubert und Daniel Kummer sind bereits seit 2002 beziehungsweise 2004 dabei, sie führen Regie und spielen selbst tragende Rollen. Ihnen entstammte die Idee für das Stück, das „eigentlich eine Fortsetzung der Geschichte vom Vorjahr ist“, erklärte der 31-jährige Schubert.

Seit September wird geprobt

Es sei wirklich sehr viel Arbeit und von einer Schnapsidee wollte gar keiner reden. „Wir sind alle sehr professionell dabei“, beteuerte Daniel Kummer. Seit September werde an dem neue Stück „Zurück in die Weihnacht“ gearbeitet. Meist würden die Rollen auf die Akteure zugeschrieben. Diesmal sind es 17, die teils aber in mehrere Rollen schlüpfen. So, wie die 21-jährige Rebecca Laue. Die Studentin ist Haremsfrau, Hofdame und Wirtin im Stück. Für sie ist es der Spaß am Spielen, weshalb sie auch das zweite Mal dabei ist. So wie Marcus Schöley (26). Das Talent des Landwirtes wurde schnell entdeckt. Seine Freundin, Katharina Bär (26), brachte ihn einfach mit. Sie selbst ist seit 2013 dabei. Das in die Rollen Reinschlüpfen gefalle ihr. Den Text lernt sie zumeist während der Proben, die seit Ende Oktober jeden Sonntag stattfanden. So hält es auch Maria Tannert (15). Sie ist die Jüngste und fühlt sich super aufgehoben. „Alle sind sind lieb zu mir.“

Christian Mörl sorgt sich um die Technik, die bei jeder Probe komplett aufgebaut werden muss. Selbst am Aufführungstag kann sie erst etwa 90 Minuten vor dem Auftritt installiert werden. Eine Kirche ist eben kein Theater. Im nächsten Jahr soll es übrigens wieder ein Stück geben. Der guten alten Tradition folgend.

Von Ditmar Wohlgemuth