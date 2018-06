Delitzsch

Schwenken, gucken, riechen, schlürfen, schmecken, spucken – Weinmesse.

Zur Galerie Weinmesse Vinival bei Ebrosiaa in Delitzsch. Über 50 Winzer und Weingüter öffneten über 300 verschiedene Weine. Das Publikum strömten aufs Gewerbegebiet Delitzsch Südwest.

Die Vinival 2018 zog wieder wie ein Magnet. Das Weinfest und die Haumesse von Versandhändler Ebrosia am Standort auf dem Delitzscher Gewerbegebiet Südwest begann feucht von oben und dennoch fröhlich in den Weinhallen. „Ich bin total begeistert, was jetzt schon hier los ist“, freute sich Geschäftsführer Rüdiger Kleinke am Mittag.

Traumhaftes Angebot

Über 50 Weingüter und Winzer hatte der 49-Jährige für seine inzwischen dritte Messer begeistert. Und die brachten über 300 Weine mit. Verkosten im Akkord, notieren für eventuelle Bestellungen. „Wir sind total begeistert vom Merlot Blanc de Noir (Anm.d.Red.: trockener Weißwein von der Nahe)“, schwärmten Albrecht (64) und Adelheid (63) Herrmann aus Pegau im Leipziger Land. „Das Angebot ist traumhaft. Wir können hier nach Herzenslust Probieren und müssen nicht kaufen, können entspannt hinterher bestellen“, sagte Albrecht Herrmann. Zur Stärkung wurden unter anderem auch Wurst und Käse angeboten. Mit seinen Trüffelprodukten bereicherte der Eilenburger Gunter Kahlo die Messe. Und auch Schnaps-Fuchs Tilo aus Delitzsch warb mit seinen Spirituosen. Mit seinem Naumann-Bitter und seinem Gin hat er es sogar auf die Karte vom Leipziger Gourmet-Restaurant Falco von Sternekoch Peter Maria Schnurr, Koch des Jahres 2016, geschafft. Glückwunsch! Mit fünf Trauben im Gault & Millau zählt das Weingut Robert Weil zu den besten in Deutschland.

Hervorragend organisiert

Verkaufsleiter Dirk Cannova „adelte“ den Gastgeber: „Eine hervorragend organisierte Veranstaltung mit einem sehr fachkundigen Publikum“ so der 55-Jährige. Anfang gut, Ende gut. „Ein sehr gelungener Tag. Kunden und Winzer sind glücklich. Wir sind sehr stolz und sehr zufrieden“, resümierte Kleinke am Abend.

Von Frank Pfütze