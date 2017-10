Weißer Ring engagiert sich an Delitzscher Oberschule

Delitzsch. Was tun bei Gewalt? Was tun gegen Gewalt? Was tun, wenn sie stattgefunden hat? Auch das ist nun Schulstoff in der Loberstadt.

Keine vier Wochen ist es her, dass die 8. und 9. Klassen der Artur-Becker-Oberschule eine besondere Unterrichtsstunde erlebten. Bei der „Tour gegen Gewalt“ waren sie mit fünf Tätergeschichten konfrontiert, erfuhren erst später, dass es sich zwar um wahre Geschichten, aber um Schauspieler handelte. Während es dort um die Frage ging, wie Gewalt vermieden werden kann, wird es nun an der Schule noch tiefgründiger. Die Einrichtung steht im Kontakt mit dem Verein Weißer Ring, der Kriminalitätsopfern hilft. Stand beim Theater noch der Täter im Vordergrund, ging es nun erneut in einer Schulstunde um das Thema Gewalt – diesmal allerdings aus Sicht der Opfer.

Zivilcourage lässt nach

„Wir wollen im Nachgang an das Theaterstück mit den Schülern arbeiten“, so Volker Pfitzner vom Verein. In einem Frage-Antwort-Spiel wurden bereits etliche Situationen mit den Schülern besprochen. Festzustellen sei leider, dass Zivilcourage insgesamt nachgelassen habe, so der ehemalige Polizei-Beamte. Umso wichtiger sei es, im Falle des Falles richtig zu reagieren. Wenn es doch zu Gewalt komme, sei danach die richtige Betreuung entscheidend. So hilft der Weiße Ring unter anderem bis heute einer Frau, die kurz nach der Wende Opfer einer Vergewaltigung in Delitzsch wurde.

Der Kontakt zum Weißen Ring soll seitens der Schule weiter gepflegt werden und die Teenager dafür sensibilisiert, wo sie sich Hilfe holen können. Auch an anderen Einrichtungen sind Seminare möglich.

Kontakt: http://nordsachsen-sachsen.weisser-ring.de/

Von Christine Jacob