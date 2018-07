Delitzsch

Fitness- statt Kleinkindspielgeräte auf dem Spielplatz in der Blücherstraße nahe des Oberen Bahnhofs handeln der Delitzscher Stadtverwaltung weiter Ärger ein. Etliche Spielgeräte vor allem für kleine Kinder waren in den vergangenen Wochen verschwunden, errichtet werden soll ein Fitnessparcours für Erwachsene beziehungsweise ältere Kinder. Die Bürgerinitiative (BI) Menschenskinder hat sich der Sache angenommen, mit einem offenen Brief wenden sich die Elternvertreter an den Delitzscher Oberbürgermeister.

Pappel bleibt Streitpunkt

Man habe mit großer Verwunderung erfahren müssen, dass einer der am besten besuchten Spielplätze teilweise demontiert wurde, ärgert sich die BI. Die Stadtverwaltung hatte unter anderem Sicherheitsbedenken ins Feld geführt, weil nahe des Spielplatzes eine Bahnlinie verläuft und zudem eine wegen Astbruchs risikobehaftete Pappel genau am Spielplatz steht. Solche Gründe könnten unmöglich eine ernsthafte Grundlage für die Rückbau-Entscheidung gewesen sein, kritisiert die Bürgerinitiative. „Warum wird, wenn es diese Bedenken gibt, nicht der vorhandene Zaun verlängert oder umgebaut, sodass die Sicherheit gewährleistet wäre?“, fragt die BI. Zudem sei fraglich, warum die Pappel keine Gefährdung für den Bahnbetrieb, die übrigen Spielgeräte oder aber die Fitnessgeräte darstelle.

Aufklärung gefordert

Die „Menschenskinder“ fordern wegen der Fitnessentscheidung nun Aufklärung. Unter anderem wollen sie wissen, warum der Stadtrat nicht informiert wurde – das hatte die SPD-Fraktion bereits scharf kritisiert. Auch wollen die BI-Mitstreiter vom Oberbürgermeister und dem verantwortlichen Mitarbeiter eine Erklärung, wie der Bedarf ermittelt worden ist. Auch einige Kostenfragen will die Initiative geklärt haben. Der Plan, die demontierten Spielgeräte nach Aufarbeitung eventuell wieder im Ortsteil Döbernitz zu installieren, begeistert nicht. Man könne die Geräte nach einer gründlichen Überholung auch wieder in der Blücherstraße installieren. „Warum soll ein desolates Spielgerät für Döbernitzer Kinder ausreichend sein und für Delitzscher Kinder nicht?“, ärgert sich die BI in dem fast vier Seiten umfassenden Schreiben.

Kompletter Brief: www.bi-menschenskinder-delitzsch.de

Von Christine Jacob