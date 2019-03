Wiedemar

Nach einem schweren Unfall, bei dem am Dienstag bei Wiedemar ein 28 Jahre alter VW-Fahrer ums Leben kam, laufen die Ermittlungen. Wie die Polizei berichtete, wurde der Tote zu weiteren Untersuchungen in die Leipziger Rechtsmedizin gebracht. Ein Ergebnis stand allerdings noch aus. Der Mann war gegen 14.45 Uhr mit einem VW Scirocco von der Autobahnbrücke der Autobahn 9 gekommen, in Richtung Zwochau gefahren und sofort auf die Gegenfahrbahn ausgeschert, als er einen verkehrsbedingt wartenden BMW in Höhe der Einmündung Kirchmark sah. Die BMW-Fahrerin wollte gleich hinter der Autobahnbrücke nach links in Richtung Kölsa abbiegen und musste zuvor einen im Gegenverkehr herannahenden Mercedes-Lkw passieren lassen. Der VW krachte dann frontal in diesen Lkw.

Zügig herangefahren

Die Frau sah den VW noch im Rückspiegel zügig heranfahren, doch der Fahrer stoppte nicht, sondern scherte zum Überholen aus, teilte die Polizei weiter mit. Die 39-Jährige hörte dann nur noch die Unfallgeräusche neben sich und sah anschließend die tragischen Folgen.

Der VW-Fahrer erlitt so schwere Verletzungen, dass er trotz der Reanimationsversuche noch an der Unfallstelle starb. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Am VW Scirocco entstand wirtschaftlicher Totalschaden (etwa 15 000 Euro), am Lkw erheblicher Schaden im Frontbereich (etwa 10 000 Euro).

Von lvz