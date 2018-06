Delitzsch

Elisa rennt. Sie ist der letzte Mensch auf der Erde, der noch Träume hat. Wenn sie nicht entkommt, wird es niemanden geben, der die Welt retten kann. Die Verfolger sind ihr knapp auf den Fersen. Für diese Szene, in der auch Ernest und Ali mitspielen, ist der Garagenhof in der Delitzscher Sachsenstraße am Donnerstag die Kulisse. Insgesamt sind 32 Jugendliche aus dem Beruflichen Schulzentrum beim Projekt Mix It engagiert.

Das Ziel: Schüler mit und ohne Fluchthintergrund stellen etwas gemeinsam her, arbeiten zusammen, haben am Ende etwas, worauf alle gemeinsam stolz sein können. Und das sind drei kurze Filme, für die in drei Gruppen das Konzept erarbeitet, geschauspielert und mit professionellem Equipment aufgenommen wurde. Das Domizil der Schüler-Filmcrew wurde im YOZ-Treff im Delitzscher Norden aufgeschlagen. „Wir glauben, der Schlüssel ist, dass man sich kennenlernt und etwas zusammen macht“, sagt Gabriela Zorn, die das Mix-it-Projekt leitet, das vom Berliner Verein „Bilder bewegen“ entwickelt wurde.

Traum-Thema

Das Thema wurde vorgegeben: Träume. Neben dem Weltrettungs-Motiv der ersten Gruppe greift die zweite Bilder auf, die im Schlaf erscheinen, vermischt Traum und Wirklichkeit. Das dritte Team widmet sich eher Zukunftsträumen. Es geht in ihrem Film darum, wie man gern leben will: Wie schön wäre es, wenn es eine Welt ohne Rassismus gäbe. Hier flossen schon die besonderen Erfahrungen aus einem Teil der Gruppe ein: „Die 16- bis 18-Jährigen, die aus Guinea, Eritrea, Syrien, Afghanistan, Tschetschenien und Albanien kommen, leben teils anderthalb und zwei Jahre hier“, erzählt Projektleiterin Gabriela Zorn. „Sie fallen auf im Straßenbild. Es gibt Anfeindungen. Es ist zu merken, dass sie das erleben und beklagen.“

Seit zwei Jahren ist das Projekt 15 Mal erfolgreich durchgeführt worden. Im Beruflichen Schulzentrum fand es begeisterte Förderer. Denn die Lehrer mussten bei den Jugendlichen, die neben dem Lernen von Deutsch als Fremdsprache sich auf weiterführende Bildungsgänge vorbereiten, schon gewisse Aufklärungsarbeit leisten. „Es war wichtig, weil da Leute aus Berlin kommen, die mit uns Filme machen“, erzählt einer der Beteiligten, was ihn zum Filmprojekt brachte. „Es ist gut, hier neue Leute kennenzulernen“, ist aus der Runde ebenfalls zu hören. Sonst lernen sie an der Berufsschule Deutsch in einer extra Klasse, nun agierten sie gemeinsam mit Schülern und Schülerinnen der 11. und 13. Klasse des beruflichen Gymnasiums.

Neue Erfahrungen

„Man hat etwas erlebt, was man nicht erwartet hätte. Es sind Erfahrungen auf einem ganz neuen Gebiet“, erklärt Zina, die die 13. Klasse des Beruflichen Gymnasiums besucht. „Bei uns in der Gruppe war es nur am Anfang etwas chaotisch. Aber dann war es auch klasse, mit dem professionellen Equipment zu arbeiten“, sagt Miriam, während alle zusammen am merkwürdig gestreiften Jumpsuit zupfen, der sich beim Dreh der Traumszene im Wald ein paar Sämereien eingefangen hat. Schließlich muss er zurück zur Delitzscher Filmakademie.

Filmpremiere soll nun am 21. August im Kino Markt 20 sein. Außerdem sind die Mix-It-Filme auf Youtube zu sehen: www.youtube.com/mixit-filmprojekt

Von Heike Liesaus