Werbeliner See: Hält Delitzsch jetzt die Füße still für ein neues Hallenbad?

Nachdem immer wahrscheinlicher ist, dass es am Werbeliner See keinen Badestrand geben wird, rückt in Delitzsch die Erhaltung des Freibades wieder in den Fokus der politischen Entscheidungsträger. Die Freien Wähler streben einen Bürgerentscheid dazu an. Neue Nahrung hat die Idee für ein Hallenbad erhalten.