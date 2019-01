Delitzsch An der Brunnenstraße - Werkstatt, Post und Lotto: Diese ungewohnte Kombination gibt es in Rackwitz Mit der Schließung des Geschäfts von Bernd Irmer drohte die Lotto-Annahmestelle in Rackwitz wegzufallen. Stefanie Krys sprang ein. Die ersten Gewinner gab es auch schon.

Stefanie Krys (24) bietet seit Mitte Januar neben Post- nun auch Lotto-Dienstleistungen in den Räumen der Kfz-Werkstatt Krys in Rackwitz an. Mutter Jana Krys (links), die in der Werkstatt für die Annahme und das Unfallmanagement zuständig ist, hilft beim Lotto mit. Quelle: Mathias Schönknecht