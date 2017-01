Delitzsch. Die aktuelle Sonderausstellung „Blechspielzeug – bunte Miniaturwelt aus Metall“ im Museum Barockschloss Delitzsch enthält viele Exponate, die von Delitzscher Bürgern zur Verfügung gestellt worden sind. Einige haben interessante Geschichten zu erzählen, andere sind einfach besondere Ausstellungsstücke. Einige stellt die LVZ in loser Folge vor.

Ein solches Ausstellungsobjekt ist ein Mannschaftswagen mit einer Fliegerabwehrkanone (Flak) der Wehrmacht. Dieses Spielzeug hat Werner Häntze dem Delitzscher Museum geschenkt. Viele Jahre lang hat der heute 89-Jährige dieses Militärspielzeug besessen. „1938 habe ich den Mannschaftswagen mit der Flak zu Weihnachten geschenkt bekommen“, er zählt und zeigt ein Foto aus dieser Zeit. Auf diesem ist der damals Zehnjährige auf dem Schoß seines Vaters sitzend am Weihnachtstisch, den die Familie umringt, zu sehen. Neben einigen anderen Geschenken steht auf dem Tisch unterm Tannenbaum der kettengetriebene Mannschaftswagen mit neun Soldaten (Massefiguren der Firma Tipp & Co. Nürnberg) und der Flak. „Den ebenfalls zu sehenden Flak-Scheinwerfer haben wir leider nicht in der Ausstellung“, bedauert Museumsleiter Jürgen Geisler, denn diesen habe er erst jetzt auf dem Foto entdeckt.

Als Kind hat Werner Häntze gemeinsam mit Schulfreund Gerhard Friedrich viel mit dem Flak-Modell gespielt – im Winter in der Wohnung und im Sommer draußen im Sand. „So viel Spielzeug wie die Kinder heute hatten wir nicht. Eine Burg und Soldaten“, zählt der Rentner auf. Manche Spielsachen sägten sich die Jungs auch mit der Laubsäge aus. Von allem Militärischen waren sie seinerzeit begeistert. „Wir kannten ja nichts anderes“, sagt Werner Häntze, der 1938 zum Jungvolk kam.

Fliegerangriff als Kind erlebt

1940 erlebte er dann den ersten Fliegerangriff der Amerikaner mit und sah die Flak-Geschütze in Aktion. „Rund um Paupitzsch gab es im Goitzsche-Gebiet Flak-Stellungen. An einem Tag im November sahen wir durch einen Spalt in den abgedunkelten Fenstern draußen helles Licht. Das stammte von den Flakscheinwerfern, die den Himmel absuchten. Wenig später schlug eine Bombe 30 Meter vom Haus entfernt ein. Insgesamt vier Bomben explodierten, und ein Mann, der sich außerhalb einer Flak-Stellung aufhielt, wurde getötet“, schildert der Zeitzeuge. „Als Jugendliche fanden wir das spannend.“ Sein Vater habe wohl anders darüber gedacht, hätte aber nie etwas gesagt, erinnert er sich. Am 24. Oktober 1944 wurde Häntze zum Arbeitsdienst nach Polen eingezogen. Im Januar 1945 hieß es für seine Abteilung Rückzug. Über die Stationen Wollstein (Polen), Crossen an der Oder und Doberschütz landete er im Arbeitsdienstlager Kurrau in der Altmark. Als die Amerikaner näher rückten, führten ihn eine abenteuerliche Flucht und viel Glück gesund nach Hause. „Erst hier, wurde mir klar, was die Nazis alles angerichtet hatten“, blickt Werner Häntze, der seit 2004 Mitglied im Delitzscher Heimat- und Museumsverein ist, zurück.

Von Thomas Steingen