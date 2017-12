Wie die kleine Summer Weihnachten in Eilenburg erlebt

Eilenburg. Weihnachten in Eilenburg? So richtig kann sich die kleine Summer dafür noch nicht begeistern. Kein Wunder, sie ist gerade mal 21 Monate jung und bisher im Norden Neuseelands aufgewachsen. Dort fallen selbst im Winter die Temperaturen auf minimal fünf Grad Celsius. Aber gerade jetzt herrschen am anderen Ende der Welt Frühlingstemperaturen, ist es Zeit für Ausflüge an den Strand, fühlt sich Weihnachten eher nach Sommerferien an.

Mama Mara Schneider (35) ist zwar gern in Neuseeland aber auch geborene Eilenburgerin. Ihr fehlten Kälte und Tannenbäume für die typische Weihnachtsstimmung. Vor fünf Jahren war sie zum letzten Mal zu den Festtagen in der Heimat. Es wurde also Zeit für einen Weihnachtsbesuch bei Mutter Monika. Außerdem sollte Partner Matt endlich einen Eindruck von Land und Leuten bekommen. Klar, dass der Punkt Weihnachtsmärkte ganz oben auf der Ausflugsliste stehen musste: „Auf dem Leipziger und Hohenprießnitzer waren wir. Sehr beeindruckend“, stellt der 35-Jährige fest. Gespannt ist er auf Silvester. Das allgemeine private Feuerwerk ist in Neuseeland wegen der vielen Wälder nicht erlaubt.

Leipziger Zoo und Sächsische Schweiz

Völkerschlachtdenkmal und Leipziger Zoo standen schon im Programm. Und weil für Matt der Eindruck entstand, Deutschland sei eine Ebene, sollte es noch in die Sächsische Schweiz gehen. Es gibt noch viele Ausflugsideen, doch die Zeit ist knapp. Sich im Stundentakt mit alten Freundinnen und Freunden zu treffen, wie beim letzten Single-Heimatbesuch, geht nicht, wenn eine kleine Familie unterwegs ist. Wirbelwind Summer indessen zollt all den Bemühungen ihrer Liebsten um ihr wärmendes Outfit nicht immer erwünschte Anerkennung. Gerade mal die neuen Winterstiefel und das rote Mäntelchen finden einigermaßen Gnade. Die Mütze bleibt nicht auf dem Kopf, die Handschuhe nicht an den Händen. „Sie würde am liebsten im T-Shirt durch die Gegend rennen“, erzählt Mara Schneider, die vor einigen Jahren die Sportseite der LVZ-Lokalausgabe betreute. Aus einer späteren Au-pair-Stelle in Neuseeland wurde mehr: Die Liebe zum Land und zu Matt. Auch orientierte sie sich beruflich neu, absolvierte ein Fernstudium an der University of Auckland, arbeitet seit vier Jahren als Pädagogin für frühkindliche Erziehung.

Tierpark und Krippenspiel

Diesmal konnte Mutter Monika Schneider also die Adventskalender aufstellen. Onkel und Bruder werden zu Besuch kommen. An diesem Sonnabend wird’s voraussichtlich in den Tierpark gehen und zum Heiligen Abend zum Krippenspiel in die Nikolaikirche. Zu den Festtagen haben sich alle Rouladen und Sauerbraten nach den Familienrezepten gewünscht. Aber Matt wird auch sein Hirschgulasch kochen. Er jagt selbst in der Heimat, Fleisch hat er natürlich nicht mitgebracht. „Wir haben schon gesehen, dass alle Hirschkeulen in den Supermärkten hier aus Neuseeland kommen“, erklärt das Paar lachend.

Am 4. Januar ist der Rückflug gebucht. Laut Wettertrend sind am zwei Tage später, wenn die kleine Summer dann wieder in Wangharei ankommt, 20 Grad Celsius angesagt. Dazu Sonne und nur ganz wenig Regen.

Von Heike Liesaus