Wiedemar produziert mehr grünen Strom

Wiedemar. Die Gemeinde Wiedemar hat im Jahr 2015 mit den auf ihrer Gemarkung installierten Solaranlagen so viel Sonnenstrom erzeugt, dass er für das Betreiben von über 38 000 Kühlschränken reichen würde. Umgerechnet auf den Verbrauch von Drei-Personen-Haushalte wären es rund 1800. Konkret wurden 7 616 689 Kilowattstunden (kWh) pro Jahr mit Fotovoltaikanlagen erzeugt. Diese Daten gehen aus Dokumenten der Einspeisungen in das Netz der enviaM, Mitteldeutsche Energie AG, hervor, die dieser Tage in der Gemeindeverwaltung Wiedemar eingingen. „Ich hatte diese Informationen bei enviaM angefordert, um Aussagen über die Energiebilanz der Gemeinde treffen zu können“, erklärte Bürgermeisterin Ines Möller (parteilos) auf Nachfrage.

Konstanze Lange, enviaM-Ansprechpartnerin für die Kommunen, stellte die Unterlagen zur Verfügung und bestätigte, dass eine solche Übersicht für jede Gemeinde vorhanden sei. Im konkreten Fall von Wiedemar hat sich in Bezug auf die solare Strahlungsenergie, wie es der Netzbetreiber enviaM bezeichnet, einiges getan. Waren 2011 nur 63 Anlagen im einer Einspeisungskapazität von 1755 Kilovoltampere (kVA) am Netz, die 1 529 287 kWh pro Jahr erzeugten, so wuchs die Anzahl bis zum Jahr 2015 bis auf 122 mit einer Kapazität von 6743 kVA.

Doch nicht nur die Sonnenstromerzeugung gehört zur Energiebilanz, sondern auch die Windenergie. Auf der Gemarkung von Wiedemar stehen zehn Anlagen. Diese Anzahl hat sich von 2011 bis 2015 nicht verändert, jedoch die eingespeiste Energie in den Jahren. Sie stieg 2011 von 14 321 054 kWh auf 19 183 000 kWh im Jahr 2015. Energie aus Biogasanlagen wird nicht erzeugt.

Insgesamt konnte 2015 auf der Gemarkung für Wiedemar für 3350 Einfamilienhäuser (EFH) der Strom erzeugt werden, wenn man davon ausgeht, dass etwa 8000 kWh pro Jahr verbraucht werden. 2011 waren es nur 1981 EFH.

Nach Angaben von enviaM wurde 2015 etwa 40 625 859 kWh Strom an 3248 Kunden in diesem Bereich geliefert.

Von Ditmar Wohlgemuth