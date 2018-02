Wiedemar senkt die Pro-Kopf-Verschuldung

Die reiche Gemeinde Wiedemar muss auch in diesem Jahr wieder an den Freistaat rund 758 000 Euro zahlen. Grund ist die hohe Steuerkraft der Gemeinde. Dennoch drückt die Kommune ein hoher Schuldenberg. Die Schuldenlast pro Einwohner liegt derzeit bei 1540 Euro. Trotzdem will und muss die Gemeinde in den Neubau einer Kindertagesstätte investieren.