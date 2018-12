Wiedemar

Die „Schatzkiste“, die Kindertagesstätte in Wiedemar, braucht eine Sanierung, aber der Aufwand ist wegen der Hochwasserschäden zu hoch. Die Gemeinde hat den Neubau beschlossen und dafür bereits ein Grundstück erworben. Nun wird die neue Betreuungseinrichtung die größte Investition, die Wiedemar für das kommende Jahr plant. Und das bisher noch ohne Fördermittel: 1,05 Millionen Euro sind im Haushalts-Entwurf 2019 dafür veranschlagt. Insgesamt sind in dem Papier, das jetzt erstmals im Gemeinderat besprochen wurde, Investitionen in Höhe von 2,26 Millionen Euro ausgewiesen.

Das bisherige Haus der Kita „Schatzkiste“ Quelle: Wolfgang Sens

Höhere Steuereinnahmen

Die Gemeinde rechnet im kommenden Jahr mit einem Anstieg des Steueraufkommens. Waren für das laufende Jahr 6,8 Millionen registriert, stehen 2019 aus dieser Quelle 7,1 Millionen Euro in der Haushalts-Kalkulation. Die Gewerbesteuer ist wichtigste Einnahmequelle der Gemeinde. Sie stellt 38 Prozent der Erträge. Andererseits ist sie auch die Größe, mit der am schwierigsten zu kalkulieren ist. „Denn die Messbescheide sind kein Garant für die tatsächlichen Einnahmen“, erinnert Kämmerin Sibille Schmidt in ihrem Vorbericht. Seit 2015 erhält Wiedemar aufgrund der Steuerkraft keine Schlüsselzuweisungen. Trotzdem ist die Gemeinde wegen der Investitionen in Infrastruktur, die sich gerade in den Anfangsjahren nicht so auszahlten, wie gedacht, hoch verschuldet. Diese Last soll bei strenger Ausgabedisziplin weiter sinken. Allerdings ohne Abstriche an der Erfüllung weiterer Aufgaben. Wenn alles so läuft, wie gedacht, könnte sich der Kapitaldienst bis 2020 auf rund eine halbe Million Euro halbieren, sich somit die Haushaltslage entspannen und die Gemeinde mehr Spielraum erringen. Betrug die Verschuldung Anfang 2015 noch 2650 Euro pro Einwohner, soll sie bis Ende 2019 auf 1160 Euro sinken.

Bolzplatz und Straßenbau

Wiedemar wird 2019 nicht allein in die Kita investieren. Für den zweiten Abschnitt des Dorfgemeinschaftshauses Zaasch stehen 220 000 Euro im Plan, für die Erneuerung der Buswartehallen 40 000 Euro. Instandgesetzt werden die Feuerlöschteiche in Klitschmar und Zschernitz für jeweils 75 000 Euro. Investiert werden voraussichtlich ebenfalls 90 000 Euro in den Bolzplatz Wiedemar sowie in die Modernisierung der Benz-Straße im Gewerbegebiet Delitzsch Süd-West und in die Air-Terminal-Straße jeweils 235 000 Euro. Die Gemeindewehr soll neue Ausstattung und Ausrüstung, Sirenen und ein Kleinfahrzeug erhalten.

In den folgenden Jahren will die Gemeinde an der Kita weiterbauen. Die Fördermittel sind aus dem Programm „Vitale Dorfkerne“ beantragt, aber noch nicht bewilligt. Eine Zusage würde das Gemeindebudget entlasten.

Von Heike Liesaus