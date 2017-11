Wiedemarer Bastler bauen DDR-Mopeds wieder auf

Schwalbe und Co.

Die DDR-Mopeds der sogenannten Vogelserie haben es den Männern aus Wiedemar angetan. Die Two-Stroke Monkeys wollen Schwalbe und Co erhalten, indem sie sie originalgetreu restaurieren und wieder fahrbereit machen. Sie stecken viel Leidenschaft in ihr Hobby, auch so mancher Euro wird dafür verwendet.