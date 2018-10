Wiedemar

Die Gruppe der Simsonfreunde um den Wiedemarer Christian Bühlig ist in der Szene längst keine unbekannte mehr. Die „Two Stroke Monkeys“, zu Deutsch die „Zwei-Takt-Affen“, kümmern sich um den originalgetreuen Wiederaufbau von DDR-Mopeds der sogenannten Vogelserie. Damit halten sie mit Leidenschaft eine Technik in Erinnerung, die vergangenen Generationen die Mobilität sicherte. Doch dabei wollen es die junggebliebenen Männer nicht belassen. Sie engagieren sich jetzt auch für krebskranke Kinder und unterstützen eine bundesweite Spendenaktion, die speziell einer Jenaer Elterninitiative (www.ekk-jena.de) zugute kommt. Zusammengekommen sind dabei insgesamt rund 6600 Euro. Sie wurden Ende September an das Haus EKK Stein in Jena übergeben.

Rundtour endet in Oma Biergarten

„Aufmerksam geworden sind wir auf die Aktion Simsonfahren für krebskranke Kinder durch einen Hinweis unseres Freundes Michael Böhl aus Weimar“, erklärte Christian Bühlig (39). Der hatte im Internet zu dieser besonderen Aktion aufgerufen. Bei einer gemeinsamen Ausfahrt mit den Zwei-Takt-Mopeds sollte jeder Teilnehmer mindestens fünf Euro als Spende entrichten, die dann wiederum in Projekte für krebskranke Kinder fließen. „Wir haben nicht lange überlegt, uns der Aktion spontan angeschlossen“, so Bühlig. Alle hätten sich besonders schick angezogen, ihre Mopeds geputzt und wären dann auf eine Rundtour gegangen, die in Zwochau in Omas Biergarten endete. Dort sprach die Gruppe über die Aktion. „Knattern für einen guten Zweck“ ist doch mal anderes, war sich die Gruppe einig. Insgesamt beteiligte sich die Wiedemarer Gruppe mit 14 Fahrzeugen. Die Strecke haben wir so gewählt, dass viele auf uns aufmerksam wurden. Das ist uns gelungen“, sagte der Mitorganisator Bühlig.

Auch 2019 wieder dabei

Im nächsten Jahr wolle man auf jeden Fall wieder teilnehmen. Der Termin steht mit dem 1. September schon fest. „Es ist schön zu sehen, dass man auch mit einer solchen Aktion helfen kann und gleichzeitig die Simson-Gruppen noch mehr zusammenwachsen“, erklärte Christian Bühlig. Als er dann noch hörte, dass sich MZA, der Hersteller von Simson-Teilen, ebenfalls an der Aktion beteiligte, freute er sich doppelt.

Für Andreas Bielig (38) war es eine Herzensangelegenheit: „Wir haben alle selbst Kinder und Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Es ist schlimm, wenn solche Krankheiten bereits kleine Kinder treffen. Eltern tun dann alles, damit es ihren Kindern trotzdem gut geht.“ Ihm sei es ein Bedürfnis gewesen, die Eltern unterstützen zu können.

Kyran Bielig (14) spendete sogar sein Taschengeld. Er hat bereits ein Hospiz für Kinder besucht, den Mädchen und Jung dort vorgelesen, weil sie es nicht mehr konnten.

Dass bei der Rundfahrt ein kleines Kätzchen zufällig die Strecke der Gruppe kreuzte und nun ein neues liebevolles Zuhause fand, ist schon wieder eine andere Geschichte.

Von Diemo Wolf