Krostitz. Alarm für die Feuerwehren der Gemeinde Krostitz und die Delitzscher Kameraden am Freitagnachmittag kurz nach halb drei: In einer Halle einer Recyclingfirma im Krostitzer Gewerbegebiet ist es zu einem Feuer gekommen. Aus bisher nicht abschließend geklärter Ursache kam es zum Brand an einer Papierpresse. Kameraden aus Krostitz, den Ortsteilen Krensitz und Priester sowie von der Delitzscher Feuerwehr brachten die Lage schnell unter Kontrolle.

Nicht das erste Mal

Auch die Polizei war vor Ort. Allerdings zogen sich die weiteren Lösch- beziehungsweise Ablöscharbeiten hin, weil das Material in der Presse verklemmt war.

Es ist nicht der erste Brand in der Halle, bereits Ende Februar war es dort zu einem Feuer gekommen. Anfang März brannte es erneut in der Firma.

Von Christine Jacob