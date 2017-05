Lindenhayn-Badrina. Zu einem schweren Unfall kam es am Mittwochmorgen auf der sogenannten Schönwölkauer Todeskreuzung. Ein 18-jähriger Fahr-Anfänger kam mit seinem Ford Focus aus Richtung Lindenhayn und wollte die Ortsverbindungsstraße weiter in Richtung Brinnis fahren. An der Kreuzung zur Ortverbindung Badrina-Gollmenz missachtete er die Vorfahrt eines blauen VW Passat. Die Fahrzeuge kollidierten. Der 18-Jährige wurde leicht verletzt, die 44-jährige Fahrerin des Passats musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von zirka 15000 Euro.

Die Kreuzung ist seit einigen Jahren im Gespräch, weil es dort immer wieder trotz der Stoppschilder zu derartigen Unfällen kommt. Dabei kommen auch immer wieder Menschen zu Schaden, weshalb in der Öffentlichkeit auch oft von der „Todeskreuzung“ die Rede ist. Die Gemeinde Schönwölkau denkt über bauliche Lösungen nach, um die Kreuzung zu entschärfen.

Von cj