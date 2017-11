Wieder ein Energie-Preis für Delitzsch – Bad Düben erhält erneut EEA

Delitzsch/Bad Düben. Wieder eine Auszeichnung für die Loberstadt: Zur 10. Jahrestagung Kommunaler Energie-Dialog Sachsen in Dresden ehrte am Montag der sächsische Umweltminister Thomas Schmidt (CDU) die Stadt Delitzsch für die Aktivitäten zur Klimaanpassung mit dem European Climate Award (ECA). Auch Chemnitz wurde diese Ehre zuteil. Erstmalig wurden die zwei sächsischen Modellkommunen für ihre Aktivitäten auf dem Gebiet der Klimaanpassung geehrt und erhielten die Anerkennungsurkunden des ECA. Bundesweit nehmen am Modellversuch zwölf Kommunen teil.

„Der Klimawandel ist präsent und spürbar. Auch der Freistaat ist betroffen und unsere sächsischen Modellkommunen zeigen, was auf lokaler Ebene getan werden kann, um sich auf Klimaveränderungen wie beispielsweise Starkregenereignisse oder Dürreperioden vorzubereiten“, sagte Schmidt. Für Delitzsch ist es nicht der erste Preis dieser Art, unter anderem wurde die Stadt vor einem Jahr mit dem Deutschen Nachhaltigkeitspreis geehrt. Und Delitzsch nimmt seit 2006 erfolgreich am European Energy Award (EEA) teil und ist in den Jahren 2007 und 2010 mit dem EEA in Silber sowie 2012 und 2015 mit dem Preis in Gold ausgezeichnet worden. Der ECA (vormals EEA-plus) hat unter anderem zum Ziel, die Anforderungen der Klimafolgenanpassung in die kommunalen Strukturen und Planungen systematisch zu integrieren.

Wiederholt Award auch für Bad Düben

Auch das Team aus Bad Düben freut sich zum wiederholten Male über den EEA. Quelle: Daniel Koch/SAENA

Aber auch eine andere nordsächsische Stadt ist in Sachen Energieeffizienz gut vertreten und immer am Ball: Spitzenreiter mit nun schon vier EEA-Auszeichnungen sind in diesem Jahr die Stadt Bad Düben sowie die Gemeinde Hohendubrau. Bad Düben ist dem Programm 2003 beigetreten. Die Stadt Leipzig und die Gemeinde Rietschen haben an diesem Montag den EEA in Gold erhalten.

European Energy Award Der EEA ist ein europäisches Zertifizierungs- und Qualitätsmanagementsystem, das Kommunen dabei unterstützt, ihren Energieverbrauch zu erfassen und zu bewerten. Im Rahmen der Zertifizierung werden Stärken und Schwächen analysiert sowie Potenziale zur Energieeinsparung, der Energieeffizienz und des Einsatzes erneuerbarer Energien in kommunalen Einrichtungen und Liegenschaften identifiziert. Den European Energy Award erhält eine Kommune, wenn sie mindestens 50 Prozent der Maßnahmen umsetzt, die seit Beginn des Prozesses von akkreditierten EEA-Beratern begleitet werden. Den EEA GOLD erhalten Kommunen, wenn sie mindestens 75 Prozent des Maßnahmenkataloges umgesetzt haben. Das Staatsministerium für Umwelt und Landwirtschaft (SMUL) unterstützt die Teilnahme und fördert die Kosten zu 80 Prozent über die Richtlinie Klimaschutz aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Mehr Infos unter www.saena.de/themen/european-energy-award.html

Neu unter den Ausgezeichneten für den EEA sind die Städte Ebersbach-Neugersdorf und Reichenbach im Vogtland. Die Gemeinde Zschorlau erhält die Auszeichnung bereits zum zweiten, die Städte Pirna, Plauen und Rothenburg/O.L. zum dritten Mal.

Lob vom Minister

„Mein ausdrücklicher Dank gilt den kommunalen Mitarbeitern, die mit Leidenschaft den European Energy Award umsetzen und dabei viel Überzeugungsarbeit bei Bürgern, Unternehmen und in der Verwaltung leisten. Lokales Handeln zeigt globale Wirkung“, so Schmidt abschließend. In Sachsen erfassen und bewerten aktuell 31 Kommunen und drei Landkreise den eigenen Energieverbrauch mit dem European Energy Award-Qualitätsmanagement- und Zertifizierungsverfahren.

Die Auszeichnung fand am Montag in Dresden statt. Quelle: Daniel Koch / SAENA

Von cj