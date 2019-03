Delitzsch

In den nächsten Monaten wird die wilde Abstellfläche in der Karlstraße nahe des Gymnasiums Delitzsch verschwinden. Die Fläche wird als Parkplatz genutzt, obwohl sie das eigentlich nicht ist. Da nun die Wohungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) auf dem städtischen Grundstück ein Mehrfamilienhaus errichtet, fallen die Stellflächen weg.

Grundstück wird bebaut

Das rund 2000 Quadratmeter große Grundstück war im vergangenen Sommer per Erbbaupacht an die WGD übertragen worden. In dem Neubau sollen etwa 20 barrierereduzierte Wohnungen entstehen. Es werden die dazugehörigen Stellflächen und weitere Abstellflächen geschaffen, die auch von anderen angemietet werden können.

Parkplatznot verschärft sich

Mit dem Wegfall des Schotterplatzes verschärft sich die gefühlte Parkplatznot weiter. Immer wieder wird kritisiert, dass es zu wenig Abstellflächen geben würde. Die Stadtverwaltung argumentiert, dass es sehr wohl genug Flächen gibt. Sie verteilen sich nur nicht immer so, wie es sich der einzelne wünschen mag.

Auf https://navigator.delitzsch.de/ können sich Suchende über öffentliche Parkplätze informieren. Dazu einfach nur das Wort „Parkplatz“ im Suchfeld eingeben und dann erfolgt straßengenau die entsprechende Ausgabe auf einer Landkarte.

Von Christine Jacob