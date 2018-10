Sausedlitz

Manchmal scheinen Paul Krause, Klaus Rettmann und Matthias Grimm selbst überrascht, was ihnen so alles einfällt: Im herbstlichen Wildnis-Camp im Familienbildungshaus Sausedlitz sind sie die Betreuer und auch diejenigen, die sich Spiele ausdenken. Dabei sind sie alle mindestens 50. Auch Klaus Rettmann, der mit der Ausbildung zum staatlich geprüften Erzieher noch einmal neue Horizonte erobert.

Aber beim Vor-Ort-Termin sind Erwachsene gerade abgemeldet. Die 8- bis 15-Jährigen toben sich beim British-Bulldog-Spiel aus. Wie das geht? Zuerst gibt es eine „Bulldogge“. Alle anderen sind „Briten“. Die Bulldogge muss einen der anderen fangen, ihn anheben und so in den Bulldoggen-Status befördern. Wer bis zum Schluss Brite bleibt, hat gewonnen und darf dafür in der nächsten Runde erste Bulldogge sein. „Das spielen wir auch manchmal im Religionsunterricht. Da ist alles wichtig, was Gemeinschaft stiftet“, erklärt Paul Krause, Gemeindepädagoge aus Glesien. Die Hälfte der jungen Camp-Besucher kommt aus den Kirchgemeinden der Region, die anderen von den verschiedenen Pfadfindervereinen in Sachsen.

Salzlake und Moorhühner

„Wir waren heute morgen schon im Wald und haben Salzlake gesucht“, erzählt zum Beispiel der zwölfjährige Otto aus Moritzburg, den die Utensilien, die an seinem Gürtel hängen, als besonders enthusiastischen Pfadfinder ausweisen: Messer, Besteck, eine Blechtasse, Streichhölzer, Strick, Karabinerhaken. Tatsächlich hatten die Betreuer die Salzlake in Flaschen im Wald versteckt, die – natürlich mit einem Spiel – zu suchen waren.

Vor allem war aber am Morgen auch das Moorhuhn-Computer-Spiel in Open-Air-Aktion übersetzt worden. Klaus Rettmann hatte sich den Parcours ausgedacht, auf dem die Gruppe der „Moorhühner“ ihre „Körner“, jeweils eine Kastanie pro Mitspieler, ins Nest bringen sollten. Natürlich lauerten die „Jäger“ mit Bällen an den Seiten. Die Rollen wechselten. Am Ende siegte die Gruppe, die die meisten Körner auf die Seite bringen konnte.

Wasserbomben und Treibjagd

Später am Tag sahen die Kinder am Lagerfeuer auch, wie die Lake in der eisernen Pfanne verdampfte und die weißen Salz-Kristalle übrig blieben. Die setzten sie gleich zum Würzen der Knüppelkuchen ein. „Wir wollen auch noch ’Risiko’ spielen“, erklärte Paul Krause. Für die Open-Air-Variante dieses Strategie-Brettspiel hatte Matthias Grimm schon mal die nötigen Wurfgeschosse in Form von Wasserbomben-Luftballons beschafft. Eine „Treibjagd“ mit Foto-Fallen und Wanderung nach Löbnitz war auch schon in Planung. Die Erzieher überlegten, ob sie sich als „Wild“ betätigen. „Denn richtige Tiere werden wir kaum zu sehen bekommen“, stellten sie angesichts, der bewegungs- und mitteilungsfreudigen Gruppe, die auf dem Platz spielte, fest.

Von Heike Liesaus