Winter sorgt auf Delitzscher Baustellen für geringen Verzug

Delitzsch. Lang war er nicht, der Winter in diesem Jahr. Doch einige Frosttage und immer mal wieder Schneefälle haben ihre Folgen: Bauprojekte in Delitzsch haben Verzug. Das betrifft ausgerechnet die Investitionen in Kitas und Schulen.

Verzug am Hort im Osten

Auf der Hortbaustelle im Delitzscher Osten gibt es derzeit einen winterbedingten Verzug von etwa vier Wochen bei den Dacharbeiten. Erst vor etwa einem Monat war Richtfest gefeiert worden. Der Verzug, so die Stadtverwaltung, lässt sich aber aufholen. Die Fertigstellung ist für den Herbst geplant, der Neubau direkt an der Westseite der Grundschule Ost und gegenüber der Sporthalle des Judo-Vereins Delitzscher Sportfüchse wird dann Platz für 100 Hort-Kinder bieten. Von den Gesamtkosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro übernimmt die Stadt rund 1,33 Millionen als Eigenmittel. Etwa 470 000 Euro fließen als Zuschuss aus dem Förderpaket „ Brücken in die Zukunft“.

Oberschule hat ebenfalls Verzug

Verzögerungen gibt es auch auf der millionenschweren Baustelle der künftigen Erasmus-Schmidt-Schule im Norden. Die Oberschule wird seit fast zwei Jahren umfangreich saniert. Mit dem neuen Schuljahr sollen die Schüler zurück ziehen. Allerdings gibt es beim Fassadenbau etwa vier Wochen winterbedingten Verzug. Hintergrund ist, dass sich bestimmte Materialien bei Frost nicht korrekt verarbeiten lassen. Der Verzug sei ebenfalls aufholbar, sagt Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Bei einer Gesamtinvestition in Höhe von 7,7 Millionen rechnet die Stadt zudem mit Mehrkosten von etwa 300 000 Euro.

Dass die Schule rechtzeitig fertig wird, hat auch deshalb Gewicht, weil das Ausweichquartier in der West-Schule das nächste große Bauprojekt wird. Entstehen soll dort ein Zentralhort in städtischer Trägerschaft mit Platz für 300 Kinder. Geplant ist die Betriebsaufnahme frühestens im August 2019. Wenn dort 300 Hortkinder unterkommen, wird in umliegenden Kitas wiederum mehr Platz für Krippen- und Kindergartenkinder geschaffen.

Von Christine Jacob