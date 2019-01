Delitzsch

Kohlmeisen, Buntspecht, Kleiber oder Erlenzeisig konnten die Teilnehmer zur „Stunde der Wintervögel“ am Samstagvormittag auf den Bäumen und Sträuchern des Delitzscher Friedhofs entdecken. Im Rahmen der neunten bundesweiten Aktion des Naturschutzbundes ( NABU) können Teilnehmer deutschlandweit zwischen dem 4. und 6. Januar Wintervögel am Futterhäuschen, im Garten, auf dem Balkon oder im Park zählen und melden. In Delitzsch waren das unter anderem rund 30 Kohlmeisen.

Eine Teilnehmerin beobachtet Vögel auf dem Friedhof in Delitzsch zur bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ mit einem Fernglas. Dabei können Freiwillige die Zahl der Wintervögel dem NABU melden. Quelle: Alexander Prautzsch

Typische Wintervögel wie das Rotkehlchen und die Schwanzmeise fehlten jedoch, gab Rüdiger Borkert von der NABU-Gruppe Delitzsch am Ende der einstündigen Vogelwanderung zu bedenken. Dafür fehlt auf dem Friedhofsgelände auch der Unterwuchs.

Viele Bruthöhlen auf dem Friedhof

„Was für einen Friedhof aber auch normal ist,“ resümierte er. „Es gibt einen guten alten Baumbestand mit vielen Bruthöhlen,“ spricht sich Borkert für den positiven Zustand der Anlage aus.

Ein Kleiber an einem Stamm. Er wurde zur bundesweiten „Stunde der Wintervögel“ des NABU in Delitzsch gesichtet. Quelle: Alexander Prautzsch

Am 27. März können Besucher um 18.30 Uhr im Bürgerhaus Interessantes über die Feldlerche als „Vogel des Jahres“ erfahren.

Von Alexander Prautzsch