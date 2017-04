Delitzsch. Die Klassenräume und Fachkabinette der Grundschule Delitzsch-Ost haben sich in dieser Woche in ein großes Atelier verwandelt. Noch bis Freitag läuft an der Einrichtung das Projekt „Wir machen Kunst“. „In dieser Woche lernen unsere 241 Kinder je einen Künstler kennen und stellen selbst ein Kunstobjekt her“, erklärt Schulleiterin Diana Ruland. Und vom ersten Tag an seien die Schüler mit Begeisterung dabei, freut sich Kunstlehrerin Birgit Gradehand, die das Projekt initiiert und ihre Lehrerkolleginnen dafür gewonnen hat. Birgit Gradehand selbst betreut eine Gruppe, die sich thematisch mit den verschiedenen Arten des Porträts und passend dazu mit den Künstlern Amedeo Modigliani und Pablo Picasso beschäftigt. Wie eifrig sich die Kinder in das Projekt vertieft haben, zeigen die ersten Arbeiten. So schmücken großformatige Selbstporträts, die die Sieben- bis Zehnjährigen mit Pastellkreide gemalt haben, den Raum. „Jedes Kind wird zudem noch ein Schattenporträt anfertigen“, so die Kunstlehrerin.

Eltern und Großeltern greifen mit ein

Zwölf verschiedene Angebote werden nicht nur von ihren Kolleginnen betreut. Eltern, Großeltern und 13 Schüler der Artur-Becker-Oberschule unterstützen das Projekt. So auch in der Gruppe der Dritt- und Viertklässler, die sich der Mosaikgestaltung widmet. Hier hat Lehrerin Gabi Ledig mit Andreas Wolf einen Fachmann zur Seite, denn gearbeitet wird mit kleinen Mosaikstücken, die aus Fliesen herausgebrochen worden sind. Flexkleber und Fugenmassen sind weitere Materialien, wie sie die Fliesenleger verwenden. Große Herausforderung in dieser Gruppe ist ein Mosaik, das den Schriftzug „Grundschule Ost“ tragen soll. Die Mehrheit des Matererials für das Projekt haben die Eltern der Schüler beigesteuert.

Acryl auf Leinwand

In den anderen Räumen wird mit Acrylfarbe auf Leinwand gemalt, es entstehen Skulpturen, Hundertwasser-Häuser aus Zeitungspapier, ein ganzer Straßenzug aus Holzhäusern oder künstlerisch gestaltete Hüte aus unterschiedlichen Materialien. Täglich besuchen zwei Klassen der Schule Kunstmuseen in Leipzig. Außerdem gibt es eine Kooperation mit der Stadtbibliothek, sodass nach den Osterferien dort Arbeiten aus dem Projekt in einer Ausstellung zu sehen sein werden. Bereits morgen können die entstandenen Kunstwerke ab 16.30 Uhr beim Tag der offenen Tür in der Grundschule Delitzsch-Ost bestaunt werden.

Von Thomas Steingen