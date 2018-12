Delitzsch

Der Beschluss steht. Delitzsch soll ein Schwimmbad bekommen, maximal 16 Millionen Euro teuer. Bis 2023 soll es in der Sachsenstraße im Delitzscher Norden entstehen. Doch wird es auch allen gerecht? Das fragt sich der Rollstuhlfahrer-Selbsthilfeclub „Die Rollis“.

Behindertenverband wird einbezogen

Das neue Bad wird definitiv barrierefrei, heißt es auf Anfrage aus der Stadtverwaltung. Allein schon wegen baurechtlicher Vorschriften dürfte hier und im Jahre 2018 gar kein Bad mehr entstehen, dass nicht auch Menschen mit Behinderungen zur Verfügung stehen kann. Das Baugesetzbuch schreibt allein schon vor, dass öffentliche Einrichtungen Barrierefreiheit gewährleisten müssen. Der Behindertenverband ist bei Bauprojekten einer Stadt anzuhören, sonst erfolgt mitunter nicht mal der Spatenstich. Delitzsch will aber besonderen Wert auf dieses Thema legen. Im Architektenwettbewerb um die Gestaltung des neuen Bades wird das Thema Barrierefreiheit ein Bewertungskriterium sein.

Club wird bald 20

Beim Rolli-Club begrüßt man diesen Schritt. Insgesamt freuen sich die Mitglieder auf das neue Bad. Und auf die Zukunft der Gruppe. Im September 2019 feiert der Verband bereits seinen 20. Geburtstag. Ziel heute wie damals zur Gründung ist es, Lobbyarbeit zu leisten, um die Stadt Delitzsch behindertengerecht beziehungsweise behindertengerechter zu machen. Und das gilt nicht nur für „Rollis“, sondern auch für andere Menschen mit Behinderung oder Senioren.

Der Club kann bereits auf Erfolge wie verbesserte Zugänge zum Rathaus und Delitzscher Schloss für Rollstuhlfahrer zurückblicken. Einmal monatlich, in der Regel am ersten Freitag des Monats um 14 Uhr, findet ein Treffen des Clubs im Gemeindehaus in der Schloßstraße 6 in Delitzsch statt. Für 2019 sind etliche bunte Nachmittage mit verschiedenen Programmpunkten wie Vorträgen vorbereitet. Zu den Treffen sind Interessierte und Neumitglieder jederzeit willkommen. Der Club kann bereits auf Sponsoren und viele Helfer bauen, freut sich Vorsitzende Kerstin Schnelle, dass die Treffen mit breiter Unterstützung gelingen. Neue Sponsoren und Unterstützer sind jederzeit gerne gesehen.

Infos gibt es unter 034202 308443

Von Christine Jacob