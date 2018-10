Wölkau

Freuen können sich Bürger und Pendler, die regelmäßig auf der Bundesstraße 2 bei Wölkau unterwegs sind. Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) auf Anfrage bestätigt, ist ein grundhafter Ausbau und die Errichtung einer Linksabbiegerspur gen des Schönwölkauer Ortsteils geplant.

Abbiegespur braucht Planungszeit

Die Abbiegespur haben die Schönwölkauer schon lange gefordert, unter anderem weil es an dem Abzweig immer wieder zu Unfällen kommt. Vor allem beim Linksabbiegen wird es haarig, zumal sich erfahrungsgemäß viele nicht an das Tempolimit von 70 Stundenkilometern halten. Allerdings blieb die Forderung nach einer ordentlichen Abbiegespur lange ungehört, nun kommt nach Jahren Bewegung rein. „Aus Anlass der Errichtung von zwei erforderlichen Busbuchten wird die vorhandene Einmündung gleich entsprechend dem planerischen und straßenbautechnischen Regelwerk geändert und ausgebaut“, teilt das Lasuv mit. Es sollen aus Richtung Bad Düben kommend ein Linksabbiegestreifen und zwei Busbuchten errichtet werden. Dazu muss die Fahrbahn verbreitert werden. Ob dabei auch eine komplette Erneuerung des vorhandenen Straßenaufbaus erforderlich wird, könne erst entschieden werden, wenn die Untersuchungen zum Baugrund und zum vorhandenen Fahrbahnaufbau abgeschlossen und auswertet sind.

Bislang nur Kostenschätzung

Derzeit geht man von vorläufigen Baukosten in Höhe von 850 000 Euro aus. Für genaue Kostenschätzungen muss noch eine Vorplanung erfolgen. Und damit ist auch klar, dass der Ausbau nicht schon bald erfolgen wird. „Es wird nicht morgen gebaut“, so der Schönwölkauer Bürgermeister Volker Tiefensee (CDU), der selbst schon vor Jahren einen Unfall an der Kreuzung hatte. Es kann zu einem Planfeststellungsverfahren kommen, ein Baubeginn hängt noch von den weiteren Planungsstufen und vielen anderen Randbedingungen maßgeblich ab. Der Bund wird die Herstellungskosten für die Änderung der Kreuzung und die Busbuchten tragen.

Auch zu tödlichen Unfällen ist es am Abzweig schon gekommen (Archivbild) Quelle: Thomas Steingen

Die Gemeinde Schönwölkau trägt die Kosten für die barrierefreie Herstellung der Warteflächen und für die Fahrgastunterstände samt Beleuchtung an den Bushaltestellen. Darüber hinaus trägt jeder die anteiligen Planungskosten. Die Gemeinde Schönwölkau geht von hohen Fördermittelsätzen aus, so dass am Ende praktisch wiederum keine Kosten für die Kommune entstehen werden.

Von Christine Jacob