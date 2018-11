Wölkau

Die Herbstsonne schiebt sich träge durch die alten Bäume im Schlosspark. Dumpfe Geräusche, als würden große Hölzer meterweit nach unten geworfen, dringen aus dem Schlosshof. Zu sehen ist nichts, die Tore sind fest verschlossen, die Sicht versperrt. So keimt sie, die Hoffnung für das Schloss Wölkau.

Das Areal ist aus Sicherheitsgründen gesperrt Quelle: Wolfgang Sens

Der in den vergangenen Jahren zusehends verfallene Prachtbau ist vor Kurzem verkauft worden. Ein Immobilienunternehmen hat das Schloss erstanden. Details zu dem Deal sind bislang nicht bekannt. Ein lange als potenzieller Käufer gehandelter Delitzscher ist leer ausgegangen. So oder so: Die Bürger in Wölkau hoffen auf den neuen Investor. Sie hegen aber auch Zweifel. „Die Frage ist: Was will man mit dem Schloss machen? Was kann man mit dem Schloss noch machen?“, fragt der 14-jährige Alexander. Der junge Wölkauer ist mit dem Anblick des verfallenen Schlosses groß geworden. Das sollte vor 20 Jahren mal die Philharmonie der Nationen beherbergen. Investor Wolfgang Hamma hatte die Anlage aus dem 18. Jahrhundert dafür gemeinsam mit weiteren Käufern wie Justus Frantz für eine halbe Million D-Mark erworben. Geschehen ist bekanntlich nichts. Das Dach ist immer massiver geschädigt, immer mehr Scheiben fehlen.

Bürger hoffen und bleiben skeptisch

Udo März Quelle: Wolfgang Sens

Es ist ein Anblick, der auch Udo März wehtut. Der 60-Jährige kennt das Schloss noch aus seinen besseren Tagen, hat dort manchen Abend verbracht, als dort ein Jugendclub untergebracht war. Nach der Wende sei alles verfallen. Der jetzige Verkauf stimme zwar hoffnungsvoll, doch skeptisch müsse man bleiben: „Der Musiker wollte ja auch ganz viel machen und geworden ist nichts“, spielt Udo März auf den Dirigenten Justus Frantz an. Den Verfall des Schlosses zu beobachten, tue richtig im Herzen weh, so Udo März. Er hege nun wenig Hoffnung, dass mit dem neuen Käufer viel passiert.

Kulturverein sieht letzte Chance

Sabine Sprechert Quelle: privat

Beim Verein „Patronatskirche Wölkau Kunst und Kultur“ wertet man den Verkauf des Schlosses als positiv. Um die 1000 Gäste pilgern jährlich zwischen Mai und September in die wegen ihres fehlenden Daches berühmte Patronatskirche. Das Schloss direkt gegenüber sei dabei fast immer auch ein Gesprächsthema, berichtet Sabine Sprechert, die im Vorstand des Vereins aktiv ist. „Es ist erst einmal gut, dass das Schloss verkauft ist“, sagt die 54-Jährige, „es kann nur besser werden.“ Besonders hoffnungsvoll sei man nun im Verein, da im Gegensatz zum letzten Verkauf nun auch etwas passiere. Immer wieder könne man beobachten, wie früh Handwerker im Schloss verschwinden, hinter sich die Türen verschließen und dann abends wieder das Dorf verlassen. „Es ist vielleicht die letzte Chance für das Schloss“, sagt Sabine Sprechert.

Politiker wollen Aufklärung

Thomas Sprechert Quelle: privat

So sieht es auch ihr Ehemann und stellvertretende Schönwölkauer Bürgermeister Thomas Sprechert: „Es ist positiv, dass sich etwas bewegt“, betont der 56-Jährige. Allerdings wisse man auch in der Gemeinde nicht, was beziehungsweise in welche Richtung es sich bewegt. Der Gemeinderat, so der Linken-Abgeordnete, wolle vom Investor gerne wissen, was er vorhat. Das Gremium hat in der Vergangenheit immer darauf gepocht, dass sich ein möglicher Käufer vorstellt. Und selbst nach einer großen Vorstellungsrunde müsse man ja noch misstrauisch bleiben, so der Tenor der Schönwölkauer Gemeinderäte. „Wenigstens ein Statement in Form etwa eines Briefes an den Bürgermeister wollen wir“, so Thomas Sprechert.

Von Christine Jacob