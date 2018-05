Es ist eine der größten Investitionen der vergangenen Jahre, die die Wohnungsbaugenossenschaft Aufbau Delitzsch bis Endes dieses Jahres in Rackwitz umsetzen will. Für die Komplettsanierung von insgesamt 41 leer stehenden Wohnungen und in den Abriss eines WBS-70-Blockes macht die WBG 2,2 Millionen Euro frei.