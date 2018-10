Badrina

Einen Wohnungsbrand hat es in der Nacht zum Samstag im Schönwölkauer Ortsteil Badrina gegeben. Gegen halb eins in der Nacht war der Brand in einem Mehrfamilienhaus mit insgesamt 18 Wohnungen bemerkt worden. Die Schönwölkauer Ortsfeuerwehren Badrina, Lindenhayn, Brinnis sowie die Feuerwehr aus Delitzsch mussten ausrücken und brachten den Brand schnell unter Kontrolle.

Gebäude geräumt

Eine Person musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Die Mieter des direkt betroffenen Aufgangs mit insgesamt neun Wohnungen mussten das Gebäude in der Ernst-Thälmann-Straße verlassen. Nach Auskunft des Bürgermeisters sei ein Großteil der Betroffenen bereits kurzfristig anderweitig für die Nacht untergekommen.

Ermittlungen laufen an

Zur Galerie In der Nacht zum 6. Oktober 2018 ist es im Schönwölkauer Ortsteil Badrina zu einem Wohnungsbrand gekommen.

Das Feuer war in einer Wohnung im obersten der drei Stockwerke ausgebrochen, vermutlich in einem Wohnzimmer. Die genaue Brandursache müssen die Ursachenermittler der Polizei noch klären. Zur Schadenshöhe gibt es ebenfalls noch keine Angabe.

Von cj