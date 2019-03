Delitzsch

25 Jahre Erfolgsgeschichte. Auf solch ein gutes Vierteljahrhundert kann die Wohnungsgesellschaft der Stadt Delitzsch (WGD) zurückblicken. So wurden in 25 Jahren 70 Millionen Euro in Bauten und 40 Millionen in Reparaturen und Instandhaltungen investiert. All diese Erfolge wurden am Mittwochabend gefeiert. Intern und mit geladenen Gästen. Doch das soll noch nicht alles im Jubiläumsjahr gewesen sein.

Große Party mit Delitzscher Mietern

Die eigentliche Party nämlich werden die Mieter des größten Delitzscher Wohnungsunternehmens erleben. Am 15. Juni lädt die WGD sie zu einer exklusiven Feier in den Delitzscher Tiergarten ein. Mit dabei sind das Baff-Theater, die Nordlichter und diverse Vereine. Es wird wohl ein Tag werden, der zeigt, dass die WGD für Delitzsch mehr als ein Großvermieter ist. Das Unternehmen unterstützt beispielsweise den Tiergarten seit Jahren.

Zudem unterstützt die WGD etliche Vereine und Verbände wie den Boxring Delitzsch, den GSVE, den ESV oder den NHV Concordia. Doch nicht nur der Sport ist Sache der WGD, auch die Leseförderung und das Kino profitieren vom Engagement des Unternehmens, einige Kulturveranstaltungen wären ohne die Förderung so nicht denkbar. Eine Million Euro wurde in 25 Jahres des Bestehens in solch soziales Engagement investiert.

Vom 10. bis 25. August bietet die WGD zusammen mit den Stadtwerken und dem GSVE mit „ Delitzsch beacht“ drei Wochen Beachvolleyball auf dem Marktplatz. „Unser Ziel ist es damit, vor allem auch der jüngeren Generation was in Delitzsch zu bieten“, sagt WGD-Geschäftsführer André Planer. Dazu sind noch Ideen für das Begleitprogramm gefragt.

WGD wie „Wir gestalten Delitzsch “

Auch in der Stadtentwicklung ist die WGD seit Jahren engagiert. „Ohne die WGD wären städtebauliche Brachen nicht zu beseitigen gewesen“, so Oberbürgermeister Manfred Wilde (parteilos) mit Verweis auf Neubauten wie den Komplex auf dem Gelände der einstigen Limonadenfabrik. Das Unternehmen habe die Stadt mitgestaltet und gestalte sie weiterhin mit, lobt das Stadtoberhaupt. Das könnten eben auch Ideen wie die Rollatorengaragen im Delitzscher Osten sein.

Im Delitzscher Norden hat das Unternehmen an der Erasmus-Schmidt-Schule die neue Zwei-Felder-Sporthalle finanziert. Zusammen mit den Kollegen der Wohnungsbaugenossenschaft und mit Hilfe des Soziokulturellen Zentrums hat die WGD vor vier Jahren das Amselnest ins Leben gerufen, eine wichtige Anlaufstelle gerade für Senioren. Barrierearme Wohnungen und nachhaltige Lösungen wie Geothermie gehören heute zum Standard der einstigen „Wohnungsverwaltung der Stadt Delitzsch mbH“. Aktuell läuft im Norden auch der Breitbandausbau.

Geringer Leerstand

Das alles wird nichts, wenn es wirtschaftlich nicht klappt. Die WGD kann auf eine der niedrigsten Leerstandsquoten verweisen. „Wir haben einen Leerstand von knapp über sechs Prozent und liegen damit etwa drei Prozent unter dem sächsischen Durchschnitt“, sagt André Planer. Heute umfasst der WGD-Bestand rund 2500 Wohnungen. Früher waren es einmal 3700 Wohnungen. Über 500 allein wurden in den Anfangsjahren des Unternehmens verkauft. Hinzu kam der konsequente Abriss von 900 Wohnungen.

Das alles geschieht in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und dient der Stadtteil- und Quartiersentwicklung. Diese ist noch längst nicht abgeschlossen. Die WGD will Delitzsch weiter gestalten. Sie errichtet weiter neue Wohnungen. Dieses Jahr zum Beispiel soll ein Neubau in der Karlstraße entstehen.

Von Christine Jacob