Delitzsch

Im Umfeld des Werbeliner Sees im Dreieck zwischen Delitzsch, Zwochau und Rackwitz wurden jetzt zwei Wölfe von einer automatisch auslösenden Wildkamera des Landratsamtes Nordsachsen fotografiert. Die Tiere seien am 29. Mai in die sogenannte Fotofalle gelaufen, teilte die Behörde mit. Schon am 24. April dieses Jahres wurde ein Wolf in diesem Gebiet durch eine Fotofallen-Aufnahme nachgewiesen. Nun soll geklärt werden, ob sich ein neues Wolfspaar im Umfeld des Werbeliner Sees etabliert hat, oder ob dieses Gebiet zum Einzugsbereich des im Winter in der Dübener Heide bestätigten Wolfspaares gehört.

Auswertung noch nicht abgeschlossen

In Sachsen sind Wölfe seit Ende der neunziger Jahre wieder dauerhaft heimisch. Nach dem letzten aktuellen Stand des Monitorings leben in den Landkreisen Görlitz, Bautzen, Meißen, Nordsachsen und Sächsische Schweiz-Osterzgebirge insgesamt 17 Wolfsfamilien (Rudel) sowie zwei Wolfspaare (Dübener Heide, Königsbrücker Heide). Die Auswertung der Daten des Monitoringjahres 2017/18 ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Junge Wölfe verlassen meist im Alter von ein bis zwei Jahren das elterliche Territorium.

Behörde: Für Menschen keine Gefahr

Für den Menschen stellen die Tiere in der Regel keine Gefahr dar, da sie den Menschen weder als Beutetier noch als Artgenossen wahrnehmen, betonte das Landratsamt. „Wölfe bemerken die Menschen meist frühzeitig und meiden eine direkte Begegnung.“ Halter von Schafen und Ziegen sollten jedoch Vorkehrungen für den Schutz ihrer Tiere treffen, indem sie ihre Nutztiere zum Beispiel über Nacht einstallen oder mit einem geeigneten Elektrozaun schützen. Wie die Behörde weiter erklärte, können sich Tierhalter, die Fragen zum Herdenschutz beziehungsweise zur Förderung von präventiven Schutzmaßnahmen haben, an den Herdenschutzbeauftragten Ulrich Klausnitzer wenden.

Hinweise aus Bevölkerung

Da auch Hinweismeldungen aus der Bevölkerung für das Wolfsmonitoring wichtig sind, werden Bürger zudem gebeten, Hinweise auf Wölfe an das Landratsamt Nordsachsen zu melden. Alternativ nehmen das Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“ oder das Lupus Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland Wolfshinweise entgegen.

Herdenschutzbeauftragter Ulrich Klausnitzer: Telefon: 0151/50551465, E-Mail: herdenschutz@klausnitzer.org; Landratsamt Nordsachsen: Giso Damer, Telefon 03421/7584134, E-Mail: giso.damer@lra-nordsachsen.de; Kontaktbüro „Wölfe in Sachsen“: Telefon 035772/46762, E-Mail: kontaktbuero@wolf-sachsen.de; Lupus Institut für Wolfsmonitoring und -forschung in Deutschland: Telefon 035727/57762, E-Mail: kontakt@lupus-institut.de

Von lvz