Delitzsch

Solche Musik erlebt die Theaterakademie Sachsen auch nicht alle Tage: Orientalisch klang es am Donnerstag aus einem der Säle des Oberen Bahnhofs. Der Text drehte sich um ein liebendes Herz, um volle Locken, einen Ruheplatz. „Ihr werdet das Lied jetzt überall hören“, versprach Sängerin Karolina Trybala den Teilnehmerinnen des Workshops, größtenteils Studentinnen der Theaterakademie. Die Melodie ist ein echter Orient-Ohrwurm. Der Workshop gab Einblicke in ungewohnte Ton-Dimensionen und stimmte aufs Konzert des Projekts „Klänge der Hoffnung“ ein, das am Freitag, dem 12. April, ebenfalls im Oberen Bahnhof stattfindet.

Das Instrument der Hundert Saiten

Das Vorabtreffen hatte professionelle instrumentale Begleitung. Ali Priabi aus dem Iran spielte die Santur, eine Vorgängerin des Cembalos. „Der Name sagt eigentlich, dass sie 100 Saiten hat. Aber das ist so wie beim Tausendfüßler: Er hat auch nicht tausend Füße. Die Santur hat 72“, erklärte er in der Fragerunde. Hackbrett heißt das Instrument sehr prosaisch auf Deutsch. Der Name der Oud, die Basel Alkatrib, zum Klingen brachte, ist da mit „Laute“ hübscher zu übersetzen.

Sängerin Karolina Trybala (Mitte) gibt die Melodie und Rhythmus vor. Quelle: Heike Liesaus

Klänge der Hoffnung

Tilmann Löser bestritt indes den Klavier-Part. Die vier Musiker gehören zum Netzwerk „Klänge der Hoffnung“. Es wurde von der Stiftung „Friedliche Revolution“ ins Leben gerufen, um interkulturelle Begegnungen zu fördern. Schließlich ist Musik eine Sprache, die über Ländergrenzen hinweggeht. Ein besonderes Beispiel war im Workshop zu hören. Der spontan gebildete Chor nahm sich lautmalerisch „Misirlou“ vor. Diese Melodie hat sich Anfang des 20. Jahrhunderts über Griechenland in den Nahen Osten verbreitet, wurde in der Surf-Rock-Fassung von Dick Dale aus dem Jahr 1962, ebenso mit den Beach Boys sowie Filmen wie Taxi Driver und Pulp Fiction bekannt.

Musik aus Bosnien und Griechenland

Am Freitag beim Konzert wird es traditionelle Musik wie Klezmer, Melodien aus Bosnien und Griechenland mit der Gruppe Conquista aus Taucha geben. Den zweiten Teil bestreitet das Quartett von „Klänge der Hoffnung“. Am Ende werden auch die Lieder zu hören sein, die im Vorab-Treff geprobt wurden. „Wer will, kommt“, lud Karolina Trybala die Workshop-Gruppe ein. „Wir machen es uns schön und einfach gemeinsam Musik.“ Und möglichst viele Zuhörer sind sehr willkommen.

Das Konzert am Freitag, dem 12. April, beginnt um 19.30 Uhr im Oberen Bahnhof, Delitzsch, Anna-Zammert-Straße 1. Eintritt kostenlos.

Von Heike Liesaus