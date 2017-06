Zufrieden ist der Leiter des Delitzscher Polizeireviers, Klaus Kabelitz, mit der 2016-er Kriminalstatistik nicht. Zwar machte er keinen ausgesprochen Schwerpunkt in den Straftatbereichen aus, dennoch sieht er in den Fahrraddienstählen weiterhin ein Problem. Auch die Aufklärungsrate will er auf 55 bis 60 Prozent erhöhen.