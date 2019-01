Delitzsch

Vor knapp zehn Jahren, am 6. Februar, zog die Delitzscher Stadtbibliothek in die Alte Lateinschule neben der Peter-und-Paul-Kirche. Zehntausende Bücher waren damals vom alten Standort an der Eilenburger Straße, den heute die Post nutzt, in die Altstadt gebracht worden. 1,2 Millionen Euro hatte das Projekt gekostet. Genau ein Jahrzehnt später soll das am Mittwoch, dem 6. Februar, von 14 bis 17 Uhr mit einer Sonderaktion gewürdigt werden. Das Team veranstaltet einen Nachmittag mit digitalen Thementischen. Denn inzwischen hat sich auch in der Bibliothek Alte Lateinschule (BAL) viel geändert. Die gedruckten Medien werden immer mehr von digitalen ergänzt. So wird am 6. Februar ein neues kindgerechtes Audiosystem, mit dem Kinder ihre Hörspiele und Lieder anhören können, vorgestellt. Diese „Tonies“ können erstmals auch ausgeliehen werden. Außerdem geht es um eine Spielkonsole, Bilderbuchkino für die Kleinen und die Online-Ausleihe für die Größeren. Vorbereitet werden auch eine Tombola, ein Preisrätsel und ein Bücherflohmarkt, kündigt das Team um Leiterin Anett Hacker an.

Tiefe Wurzeln in der Stadtgeschichte

Die Bibliothek trägt ihren Namen, weil es in diesem Gebäude bereits vor 500 Jahren eine Schule gab. Die Keller datieren aus dem Jahr 1424. Der Gebäudeteil mit der Nummer 3 war ab 1426 Bildungsstätte für Delitzscher Knaben, ab 1827 fungierte er auch als Mädchenschule. Zuvor, ab 1569, lernte der weibliche Nachwuchs der Delitzscher Bürger in der Nummer 1. Zwischen 1892 und 1994 beherbergte es die Küsterei der Peter-und-Paul-Kirche. Vor der Sanierung war das Gebäude verfallen.

In der BAL stehen in diesem Jahr noch zwei weitere Geburtstage an: Ebenfalls seit zehn Jahren gibt es die musikalisch-literarische Reihe „Buch trifft Note“. Noch älter ist der Literaturstammtisch in der Delitzscher Stadtbibliothek. Er wird 15 Jahre alt.

Von Heike Liesaus