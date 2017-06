In der Grundschule Zwochau gibt es offenbar verschiedene Auffassung, wie die freie Schule geführt werden soll. Eltern äußerten Kritik unter anderem an der Einmischung des Vorstandes in rein pädagogische Fragen, der wiederum sieht seine Kompetenzen eingeschränkt und reagierte mit drastischen Maßnahmen. Für drei Kinder wurden die Schulverträge gekündigt.