Zschepen

Pfaffenhütchen ist ein netter Pflanzenname. Einem Senior im Delitzscher Ortsteil Zschepen aber bereitet die nicht so nette Seite der Pflanze, die sich entlang der Thomas-Müntzer-Siedlung ausgebreitet hat, Sorgen. Alle Pflanzenteile des bis zu vier Meter hohen Strauchs enthalten nämlich Giftstoffe. Selbst große Weidetiere können nach dem Verzehr daran sterben. Auch für den Menschen ist das Pfaffenhütchen gefährlich. Der Genuss der Früchte, die im Herbst kommen, kann zu Kreislaufstörungen, Fieber und Koliken führen. Die Giftwirkung tritt erst nach wenigstens zwölf Stunden auf. Da Vögel gerne die Samen fressen, verbreitet sich das Pfaffenhütchen, das auch in Gärten wegen seiner Zierwirkung beliebt ist. Die Stadtverwaltung will sich der Sache nun annehmen und den Fall vor Ort prüfen, so Bürgermeister Thorsten Schöne (parteilos). Der betroffene Wirtschaftsweg wurde bereits 2017 zurückgeschnitten. Ob das Pfaffenhütchen entnommen wird, ist noch nicht geklärt.

Von cj