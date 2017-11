Zschortau: Elternrat übt Kritik an Schulpolitik

Zschortau. Mit dem Beschluss, die Grundschulen Zschortau und Rackwitz künftig in einem gemeinsamen Schulbezirk zu fassen, hat die Gemeinde die Eltern überrascht: Spricht man mit diesen, findet sich wenig Verständnis für den Schritt, der Kinder aus Zschortau nach Rackwitz lotsen soll. Trotzdem wird der Unmut nicht offiziell formuliert: „Es ist noch relativ ruhig. Die meisten haben davon aus der Zeitung erfahren“, beschreibt Jenny Rusche. Sie ist Vorsitzende des Elternrats der Zschortauer Grundschule.

„Kurze Wege für kurze Beine“

Das liege allerdings auch daran, das für das nächste Schuljahr bereits alles geregelt sei. Ausnahmsweise wird die Grundschule in Zschortau dann zwei erste Klassen aufnehmen. Dafür ist sie allerdings nicht ausgelegt, zukünftig wird sie einzügig betrieben. Die Geburten- und Zuzugszahlen insbesondere im Wohnpark Biesen würden die Kapazitäten der Schule sprengen. Daher hat die Gemeinde eine Wahlfreiheit geschaffen, dass Kinder auch in Rackwitz zur Schule gehen können. Zugleich soll der Grundsatz „Kurze Wege für kurze Beine“ gelten. Das heißt für Zschortauer Kinder, sie können auf jeden Fall in Zschortau eingeschult werden, für die Biesener ist es fraglich. „Für die, die in Biesen gebaut haben, ist das ärgerlich“, sagt Rusche.

Konflikte befürchtet

Sie ist sicher, dass das ab dem Schuljahr 2019/ 20, wenn die Neuregelung gilt, für Konflikte sorgen wird. „Weil viele davon ausgehen, dass sie dort, wo sie gebaut haben, auch ihre Kinder zur Schule schicken können.“ Rusche selbst betrifft die Regelung nicht, sie hat kein weiteres Kind, dass 2019 eingeschult wird, zudem ist sie Zschortauerin. Trotzdem kritisiert sie die Entwicklung:„Für uns alle ist das unverständlich: Wir haben vor drei Jahren gekämpft, dass die Schule erhalten bleibt. Jetzt, drei Jahre später, heißt es plötzlich: Sie ist zu klein.“ Es ist anzunehmen, dass Eltern aus Biesen versuchen werden, ihr Kind in Zschortau unterzubringen. Der Weg ist kürzer: Über die Eilenburger Straße sind es vom Wohnpark 1,6 Kilometer, im Gegensatz zu den 8,2 Kilometern über die B 184 zur Rackwitzer Schule.

Von Manuel Niemann