Zschortau

Er lebt sich so langsam ein. Edmund Boegel hat zwar seine Stelle als ehrenamtlicher Bibliothekar in Zschortau erst mit Dezemberanfang offiziell angetreten, doch bereits im Vormonat begann die Einarbeitungszeit für den Rackwitzer Gemeinderat. „Es ist kein Hexenwerk,“ sagt Boegel, er müsse jetzt nur noch wissen, wo alles ist.

Der Herr über mehr als 5000 Bücher

Dazu gehöre natürlich als erstes, zu verinnerlichen, in welchem Regal und an welcher Stelle bestimmte Bücher überhaupt stehen. Aber auch, wie sie für die Ausleihe aus- und wieder in das Bibliotheken-Register eingetragen werden. „Wenn ein Kunde etwas bestimmtes sucht, muss ich wissen, in welchen Gang ich abbiegen muss“, sagt Boegel und lacht. Etwa 5500 Bücher stehen mittlerweile im einstigen Saal des Zschortauer Rathauses, dazu füllt ein breitgefächertes CD- und Videoangebot die Reihen. Und immer wieder versorgt die Bücherei Krostitz und ihre hauptamtliche Bibliothekarin Kerstin Kubitza die kleine Bibliothek im Rackwitzer Ortsteil mit neuem Lesestoff.

Die Bibliothek ist im Erdgeschoss des ehemaligen Rathauses von Zschortau in der Lindenstraße untergebracht. Quelle: Kay Würker

Sechs bis acht Besucher kommen durchschnittlich, sagt Heidi Kühn. Es gebe aber auch Tage, an denen niemand den Weg in die Lindenstraße findet. Für diesen Fall seien jedoch ausreichend Bücher vorhanden. „Ich muss mich ja auch belesen, um unsere Kunden umfangreich beraten zu können“, sagt Kühn. Dasselbe gilt nun auch für Edmund Boegel. Sein Steckenpferd? Wer etwas zum Thema Technik und speziell zur Eisenbahn sucht, sei in jedem Fall bei ihm an der richtigen Adresse. In diesem Bereich könne er privat jedoch noch bedeutend mehr Bücher vorweisen.

Kinder sollen Umgang mit Bücher lernen

Auf die Stelle beworben hatte sich Boegel, „damit die Bibliothek aufbleiben kann“. Denn nachdem eine langjährige Mitarbeiterin verstorben war, wurde der Betrieb mit nur einer ehrenamtlichen Stelle vorübergehend weitergeführt. Edmund Boegel möchte nun, dass die Zschortauer Kinder weiterhin lernen können, sich Bücher zu besorgen und sich mit diesen auseinanderzusetzen.

Der Neu-Bibliothekar nennt seine Kollegin liebevoll „Chefin“ – da sie ihm mit ihrer achtjährigen Erfahrung als ehrenamtliche Büchereibetreiberin noch etwas voraus ist. Doch wahrhaftig sind beide gleichberechtigt und wechseln sich ab sofort zu den Öffnungszeiten ab.

Geöffnet ist die Bibliothek dienstags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr.

Von Mathias Schönknecht