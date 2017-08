Zschortauer Grundschüler beziehen ihre sanierte Schule

Pünktlich zum Schulstart am 7. August öffnete die Grundschule Zschortau ihre Pforten. Auch wenn es für die Kinder noch durch einen Seiteneingang in das frisch sanierte Gebäude ging – das Lernen kann ungehindert starten und auch ein Ende der Außenarbeiten ist in Sicht. Neu im Haus ist der Hort, mit dem sich die Schule die Räume teilt.